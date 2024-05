El juez Manuel García-Castellón ha recibido este lunes el premio Balanza de Oro en reconocimiento de sus 46 años como juez y 30 en la Audiencia Nacional. El magistrado, tras el plante de varios ministros al acto del Colegio de Procuradores de Madrid, ha avisado: «Como patriota español, veo síntomas preocupantes». En particular, ha apuntado que las críticas a los jueces se han normalizado y alguno de los tres poderes del Estado ante esto, callan.

«Las libertades de las que gozamos en España son mejorables. Que den un premio a la labor de un profesional por hacer su trabajo llama la atención. Si de verdad creemos en la España constitucional, hay que robustecer el camino», ha indicado, para subrayar que en un país desarrollado no son necesarios «héroes» y sí instituciones que funcionen.

En este sentido, ha expuesto: «Los ataques a los jueces se producen hoy de forma casi natural. En los países anglosajones, las descalificaciones ad hominem que buscan destruir a la persona, para que se canse, no se producen. En esos países, eso no cabe en cabeza humana».

«Hay síntomas preocupantes que, como patriota español, veo y hay que decirlo. En mi trayectoria personal he visto muchas cosas, mucha destrucción, muerte y amenazas. En el País Vasco se utilizaba el sufrimiento a las víctimas como impulso totalitario. Cuando había insultos y calumnias, se producía inmediatamente la reacción de otros poderes para preservar los pilares del Estado», ha agregado.

«En mi trabajo, esos avisos con medias palabras o palabras enteras los hemos tenido casi siempre. Ahora, veo impunidad sobre los ataques y se lanza un mensaje terrible a la sociedad. La Justicia está desprestigiada. Un Estado democrático fuerte debe procurar que las sociedades venideras no reciban ese mensaje. No encuentro ninguna justificación para que eso no se persiga», ha expresado.

Estatuto fiscal

Manuel García-Castellón se ha referido al plan de Pedro Sánchez de arrebatar las instrucciones judiciales a los jueces para dárselo a los fiscales. Ante la ausencia de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, el magistrado ha indicado: «Que la instrucción de los procedimientos penales pasan al Ministerio Fiscal, a mí me parece bien. Pero, con este humo que señala a fuego, yo pediría que tan magníficos profesionales, los fiscales, tengan un Estatuto Fiscal que impida la arbitrariedad de determinados poderes. Si la reforma es mala y busca intereses inmediatos, surgirán unas armas nefastas que se podrán usar en el futuro». Ha sido interrumpido en varias ocasiones con calurosos aplausos de los presentes.

Premios

El Teatro Real de Madrid ha acogido el acto central de conmemoración del 450 aniversario del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM). El decano, Alberto N. García Barrenechea, ha destacado la contribución social de los procuradores, a nivel institucional e individual, «con el convencimiento de que nuestra aportación es imprescindible para la consecución del principio constitucional de la tutela judicial efectiva». Ha entregado diplomas e insignias a los colegiados con 25 y 50 años de ejercicio.

Otros premiados han sido la Asociación Mensajeros de la Paz, y su fundador, el padre Ángel, y a la Policía Nacional, que este año celebra su 200 aniversario.

Por su parte, la Balanza de Oro de la Justicia al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se ha otorgado en reconocimiento «de su dilatada labor y su constante contribución a la defensa del Estado de Derecho y la Constitución como marco fundamental de los derechos y libertades de los ciudadanos».

El presidente de los procuradores españoles, Juan Carlos Estévez, enfatizó que el fin de los premios es «impulsar las buenas relaciones sociales y políticas, dado que la sociedad española vive en una tensión permanente en los ámbitos político, institucional e incluso ciudadano, reclamando desde la procura un acuerdo político o a un gran pacto de Estado construido desde el diálogo, en el cual todos los actores muestren y ejerzan la mejor voluntad para llegar a situaciones de consenso, y más en el mundo de la Justicia el que se asienta uno de los pilares fundamentales del Estado».

Por su parte Alberto N. García Barrenechea remarcó en que «la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho es un deber irrenunciable para todos los demócratas y, de forma especial, para quienes forman parte de la Administración de Justicia, sin cuya independencia, no es concebible una sociedad plenamente libre como la construida en el espacio de la Unión Europea».

Frente al plantón de Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y García Ortiz, sí han estado, entre otros, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido; el presidente del Consejo General de Poder Judicial, Vicente Guilarte, acompañado por varios vocales y magistrados del Tribunal Supremo; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García; portavoces de grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado; la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán y representantes de las asociaciones judiciales y letrados de la Administración de Justicia, entre otras autoridades e instituciones.