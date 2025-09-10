La policía irrumpe en 10 tiendas paquistaníes en Alcúdia y se incauta de miles de falsificaciones

Agentes de la Policía Local de Alcúdia, en colaboración con la Guardia Civil, llevaron a cabo en la tarde-noche del pasado martes una amplia operación contra la venta de productos falsificados en el Puerto de Alcúdia. El dispositivo concluyó con la inspección de una decena de tiendas regentadas por ciudadanos de origen chino y paquistaní, y la incautación de miles de falsificaciones que vulneraban los derechos de propiedad industrial.

El operativo, en el que participaron alrededor de 25 agentes, se centró en comercios abiertos al público y contó con el apoyo de tres peritos especializados desplazados desde la península. Estos expertos se encargaron de verificar la autenticidad de los productos intervenidos, garantizando la precisión del peritaje.

Entre los objetos confiscados figuran camisetas, gorras, gafas de sol, llaveros, toallas, muñecos y pañuelos, todos ellos con evidentes signos de ser imitaciones de marcas registradas. Los técnicos también localizaron varios almacenes repletos de cajas con camisetas de los principales equipos de fútbol de la liga española y europea, que fueron confirmadas como falsificaciones.

En los 10 comercios inspeccionados se hallaron productos ilegales, por lo que se levantaron los correspondientes informes judiciales —uno por cada establecimiento— por presuntos delitos contra la propiedad industrial. Todo el género sospechoso fue confiscado.

La intervención se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por el Ayuntamiento de Alcúdia para proteger el comercio legítimo y los derechos de los consumidores, tanto locales como turistas. El regidor de Policía Local, Juan Sendín, y el jefe del cuerpo, Joan Benassar, estuvieron presentes durante el desarrollo del operativo.

“El objetivo es erradicar la venta de falsificaciones en el municipio. Este tipo de actuaciones buscan garantizar una competencia justa entre los comercios y ofrecer seguridad a quienes compran en nuestra localidad”, afirmó Sendín.

El despliegue policial se llevó a cabo en las calles Hostelería, Teodoro Canet y en la avenida Pere Mas i Reus, todas ellas situadas en el núcleo del puerto. La operación fue calificada como un éxito por las autoridades locales, gracias a la coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil.

Un equipo de OKBALEARES también estuvo presente durante el operativo, constatando de primera mano la eficacia y profesionalidad de los cuerpos de seguridad implicados. Hace unos meses, la Guardia Civil ya se incautó de 2.500 prendas de ropa falsificadas que se vendían en tiendas de Can Picafort.