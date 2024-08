El periodista balear Miguel Ángel Ariza, nuevo director de OKBALEARES

Miguel Ángel Ariza Monserrat (Felanitx, 1975) es el nuevo director de OKBALEARES, el periódico que más crece en las Islas Baleares y que forma parte de la red de corresponsalías de OKDIARIO, el digital de Eduardo Inda. Con más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación, Ariza asume la responsabilidad de expandir el crecimiento de OKBALEARES, el sitio de los inconformistas de las Islas que este año cumplirá tres años desde su nacimiento en septiembre de 2021.

Ariza comenzó en el mundo del periodismo muy joven, casi por casualidad, en 1994 cuando fue fichado por el ya desaparecido grupo Rueda de Emisora Rato para presentar el programa de variedades Juntos en Radio Balear. Cinco años después, el mallorquín dio el salto a la pequeña pantalla en TV Manacor, en pleno apogeo de las televisiones locales, para presentar el magazine semanal De tot y molt de más de 5 horas de duración, logrando que la televisión local fuera líder de audiencias en Manacor, incluso superando a las televisiones nacionales.

No tardaría en recibir propuestas de colaboración en televisiones nacionales. Colaboró en Mediaset y Antena 3, y en 2015 fichó para IB3TV e IB3 Ràdio donde presentó Solidaris y El Faristol -junto a la periodista Ángela Seguí-, además de colaborar en muchos otros programas que lo convirtieron en uno de rostros más habituales de las tertulias políticas y de sociedad de las islas.

Pero fue en GRUP4 de Comunicació donde Ariza despuntó con el programa 4 Directe, uno de los programas más mordaces y políticamente incorrecto en Baleares, además de compaginar cargos de dirección en el grupo con varios espacios de radio y de televisión durante nada menos que 18 años.

«Sin pelos en la lengua»

Tras su nombramiento, Ariza ha declarado que «creo que he acertado de pleno aceptando esta nueva responsabilidad. La cojo con ganas de seguir aprendiendo mucho y qué mejor que hacerlo con uno de los periodistas más grandes que ha dado España, como Eduardo Inda. No olvido de dónde vengo ni lo podré hacer jamás, pero tengo claro hacia dónde voy».

«Me hace mucha ilusión trabajar en un medio que no le tiene miedo a hablar claro y sin pelos en la lengua. Tengo la suerte de incorporarme a una delegación, la de Baleares, donde hay primeros espadas y profesionales como la copa de un pino de los que aprenderé mucho y me ayudarán mucho en este proceso de cambio que se inicia con mi incorporación», afirma.