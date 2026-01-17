Performance internacional en el Casal Solleric de la mano de ADEMA y del Ayuntamiento de Palma

El Casal Solleric de Palma se ha convertido hoy en un espacio de activación artística internacional a través de una intervención performativa que ha conectado a estudiantes del Grado en Bellas Artes de ADEMA, del Columbia College de Chicago (EEUU) y de la Academy of Fine Arts de Gdansk (Polonia) en el marco de un proyecto colaborativo que propone una lectura contemporánea de la exposición La gratuidad es una agresión. La Joven Plástica y la renovación de las artes en Mallorca, 1969-1982, comisariada por Jaume Reus.

El proyecto, titulado QSL. Performar la exposición, forma parte del programa de mediación promovido entre ADEMA, Casal Solleric y Ayuntamiento de Palma, en colaboración con instituciones internacionales.

Durante la acción, bajo el título Interferencias, según han explicado el profesor y artista Dan Norton y el comisario de la exposición y docente Jaume Reus, impulsores del proyecto. Estudiantes de cuarto curso de Bellas Artes de ADEMA han activado el espacio expositivo mediante prácticas performativas, gestos experimentales y acciones situadas que dialogan con las obras, los discursos y las tensiones históricas presentes en la muestra. La propuesta introduce una capa crítica que reactiva sus contenidos desde una perspectiva contemporánea.

Esta presentación en Palma constituye la primera de una serie de cuatro intervenciones del proyecto QSL, que continuará en Gdansk, Chicago y Nairobi.

En esta última ciudad, las obras se exhibirán en el barrio de Wajukuu en colaboración con el Wajukuu Arts Collective, ampliando el alcance social y cultural del proyecto e incorporando contextos no occidentales al diálogo artístico.

La exposición La Joven Plástica y la renovación de las artes en Mallorca, 1969-1982 aborda uno de los periodos más intensos y transformadores del arte en la Isla. El recorrido expositivo se articula a partir de un contexto marcado por las profundas transformaciones sociales, políticas y culturales del tardofranquismo y de los primeros años de la democracia.

En ese escenario emergen prácticas artísticas que cuestionan los modelos institucionales dominantes y ensayan nuevas formas de producción, exhibición y circulación del arte. La muestra reúne obras y documentos de artistas y colectivos vinculados a lenguajes como el conceptualismo, el arte pobre, el accionismo, el pop o la neofiguración, muchos de ellos inéditos hasta entonces en Mallorca.

Es precisamente en esta genealogía de prácticas críticas, colectivas y experimentales donde se inscribe conceptualmente el proyecto QSL.

«La intervención propone un diálogo entre aquella generación que cuestionó las estructuras artísticas del momento y una nueva generación de artistas en formación que se enfrenta hoy a otros desafíos, como la hiperconectividad digital o la aceleración de los procesos de producción. Desde esta perspectiva, QSL no se presenta como una ruptura, sino como una continuidad crítica que conecta pasado y presente a través de metodologías compartidas», ha asegurado Dan Norton.

El proyecto QSL es una iniciativa pedagógica y artística de carácter internacional inspirada en la tecnología temprana de la radio y en las tarjetas QSL, utilizadas históricamente por radioaficionados como confirmación material de una transmisión recibida.

Estas tarjetas, además de verificar la recepción de una señal, funcionaban como objetos de intercambio que generaban vínculos físicos y afectivos entre emisores y receptores separados por grandes distancias. A partir de este imaginario, el proyecto recupera el valor de la comunicación lenta, material y colaborativa como herramienta crítica en un contexto dominado por la inmediatez digital.

“Es un proyecto colaborativo inspirado en la tecnología temprana de la radio. En determinadas noches y bajo condiciones meteorológicas específicas, operadores radioaficionados de onda corta pueden conectarse en tiempo real más allá de la curvatura del horizonte, un hito sorprendente para un proceso analógico con más de cien años de historia”, ha argumentado Dan Norton.

Durante doce semanas, estudiantes de Bellas Artes de las tres universidades de Palma, Chicago y Gdansk han participado en un intercambio intensivo de prácticas artísticas. El proceso se articuló a partir del envío de obras digitales concebidas como señales visuales o sonoras, que fueron recibidas, intervenidas y transformadas por otros participantes. Estas obras, las QSL, fueron posteriormente enviadas por correo postal. Recordemos que en la exposición hay varias obras de arte postal, entre ellas, Neon de Suro.

Este proceso desembocó en la creación de las QSL, piezas de arte postal concebidas para una era posdigital. Tras su desarrollo en entornos digitales, las obras fueron enviadas físicamente por correo tradicional, reintroduciendo el tiempo de espera, la distancia geográfica y la fragilidad del objeto como elementos activos del proceso creativo. Estas piezas se integran ahora en el recorrido expositivo del Casal Solleric y permanecerán expuestas hasta el próximo miércoles 21 de enero, estableciendo un diálogo directo con las prácticas históricas, remezclando, reconfigurando, hackeando e inspirándose mutuamente hacia resultados nuevos e inesperados.

Para Dan Norton, «QSL ha nacido de la voluntad de trabajar la comunicación artística como un proceso compartido, donde la obra no se entiende como un objeto cerrado, sino como una transmisión abierta a ser recibida, transformada y devuelta”. En este sentido, Jaume Reus ha subrayado que el proyecto sitúa al alumnado en una posición activa y crítica frente a los sistemas contemporáneos de producción artística, cuestionando la autoría, la idea original y la velocidad con la que hoy circulan las imágenes.

La acción se celebra en el marco de las fiestas de Sant Antoni y se acompaña de una intervención sonora en directo a cargo de Antoni Vidal, estudiante del Grado en Bellas Artes de ADEMA, que realiza una acción musical con guitarra como parte de la experiencia sensorial del proyecto.