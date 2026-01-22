Un pavoroso incendio calcina y hunde un yate de 18 metros en el Club Náutico del Arenal

Susto en el Club Náutico del Arenal. Durante la madrugada de este jueves se ha declarado un pavoroso incendio en un yate de 18 metros de eslora que se encontraba amarrado en el puerto. El aviso a los bomberos se ha dado a las 1:50 horas y las tareas de extinción del fuego no han terminado hasta las 7:00 horas. Por fortuna no se han registrado heridos.

Hasta el lugar se han desplazado el parque de bomberos de Llucmajor, efectivos de bomberos de Palma, así como patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Llucmajor. Dada la intensidad de las llamas también se han visto obligados a desplazarse hasta el lugar los bomberos del municipio de Calvià.

El incendio se ha propagado con suma celeridad por toda la embarcación, aunque las llamas no han llegado a alcanzar a otros barcos gracias a la gran labor de los bomberos y la ayuda prestada por marineros y personal del Club Náutico del Arenal.

La situación ha estado bajo control a partir de las 7:00 horas. El yate ha quedado totalmente calcinado y se ha hundido. Según ha informado el puerto, a lo largo del día de hoy se llevarán a cabo tareas de prevención y control de una posible contaminación en la zona, en coordinación con los servicios competentes.