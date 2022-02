Los test previos al partido que el Palmer Alma Mediterránea Palma jugará este domingo ante el Movistar Estudiantes han desvelado tres positivos por COVID. Dándose, además, una situación no esperada como la de otro positivo en el jugador del Palma Air Europa, filial del equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez, que iba a reforzar al primer equipo en Madrid ha provocado que el Palmer Alma Mediterránea Palma se encuentre con tan sólo ocho jugadores para el partido aunque uno de ellos, Pol Figueras, ha llevado a cabo hoy su segunda sesión de trabajo con el equipo tras superar un COVID19 que también le provocó una neumonía. Ante esta situación el club balear ha solicitado el aplazamiento del encuentro de este domingo ante el Movistar Estudiantes, un partido que se jugará a las 12.30 horas en el Wizink Center de la capital.

“Estamos esperando a ver que es lo que contesta Estudiantes. Está claro que no hemos llegado a los cinco positivos por los que la federación podría aplazar el partido y estamos preparando el trabajo y el entrenamiento de mañana pensando en que jugaremos el partido”, ha explicado Pau Tomàs, técnico del Palmer Alma Mediterránea Palma que ha indicado que si finalmente no se aplaza el partido “Tendremos a siete jugadores más Pol que empezó a entrenar ayer. Si tenemos que jugar lo haremos con esos siete jugadores y con lo que nos pueda dar Pol en el partido”.

Sobre la situación acaecida en el día de hoy, Tomàs ha indicado que “las condiciones no son las mejores. Si ya teniendo la plantilla completa es un rival muy complicado ahora más pero bueno, iremos con esos jugadores a competir todo lo que podamos y si podemos dar la sorpresa, perfecto”. “Está claro que cuando pensamos que estamos en un mal momento pasa algo que lo complica más, ya sean COVID, desplazamientos o lo que sea. Parece que esta temporada nos ha mirado mal alguien pero estamos con ganas y los jugadores están animados, con ganas de intentar ganar al Movistar Estudiantes”, ha añadido el técnico mallorquín.

En cuanto al partido en sí, Pau Tomàs tiene claro que es lo que debe hacer su equipo para llevarse el encuentro en el Wizink Center. “Ser nosotros mismos, ser el equipo que fuimos en los dos últimos cuartos de nuestro último partido en casa y no permitir que el rival lleve el partido al cinco contra cinco estático”, ha explicado el mallorquín que aboga por “ser sólidos durante 40 minutos y no tener esos dos o tres minutos de desconexión que nos han costado partidos”. Finalmente, Tomàs ha reiterado que el equipo sigue confiando en la salvación. “El grupo cree a todas todas en lograrlo. Son los primeros que ven que no estamos rebajando el nivel de trabajo. No entienden la situación clasificatoria que tenemos pero son los primeros que están convencidos de poder lograrlo”, ha asegurado.