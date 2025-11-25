El presidente de la Generalitat, Salvador Illa -«Cataluña tiene el mejor presidente que podría tener», según Armengol, igual que Salvador Illa hubiera dicho que Armengol fue la mejor presidenta que tuvo Baleares-, participó en Palma en un desayuno informativo para compartir su modelo territorial – ¿Països Catalans?- en el que también participó la ahora presidenta del Congreso de los Diputados, que probablemente sea una ferviente devota de esta ficción, donde Illa expuso la necesidad de impulsar «la fraternidad y los vínculos que unen a Cataluña y Baleares. Porque la realidad catalano-balear geográfica, histórica, cultural, económica y sentimental existe y seguirá existiendo gobierne quien gobierne». Y esto está muy bien, siempre y cuando se olviden en Cataluña de imponer lo que puede o no hacer Baleares en el conjunto de España.

Pero Illa, en su visita a Mallorca, hizo algo más. Visitó a la presidenta Prohens, donde, tras mantener las buenas relaciones de rigor, propuso un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca las singularidades de Cataluña y Baleares. Y Hasta aquí llego el acuerdo. Prohens trasladó a Illa que el sistema de financiación debe abordarse, sine qua non, de forma multilateral entre todas las autonomías, rechazando que no se puede plantear desde la bilateralidad entre Cataluña y el Gobierno Central, sino que debe hacerse entre todas las comunidades autónomas. «No hay ninguna comunidad que sea más que las otras -dijo Prohens- y es imprescindible que Cataluña esté en la negociación con el resto de las comunidades como una más, exactamente igual que Baleares.

Para Baleares, además, sin necesidad del padrinazgo de Cataluña, se deberían tener en cuenta criterios como el crecimiento poblacional, la población flotante, el principio de ordinalidad y la insularidad. «Hay que tener en cuenta la autoridad que nos otorga ser la segunda comunidad que más aporta en el sistema, sólo superados por Madrid y por delante de Cataluña», dijo Prohens. Y algo más, pidió a Illa que apoye la petición balear para que el Gobierno de España active de forma permanente Frontex en la ruta Argelia–Baleares. Veremos en qué acaba esta película, pero, tratar de involucrar Baleares para, haciendo rancho aparte, establecer la bilateralidad Cataluña-Estado, de momento no cuela.

MARTES: CARIDAD EPISCOPAL. El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, dijo que «nuestra caridad no puede quedarse en la simple limosna». Así las cosas, compartió mesa y mantel con una treintena de personas en situación de pobreza o exclusión social. Es un gesto, pero, efectividad muy poca. La caridad, en efecto, según los católicos, la tercera de las virtudes teologales se demuestra en volcar las ayudas en los necesitados y en la diócesis, actualmente se está perdiendo de manera inmisericorde mucho dinero que podría destinarse a mejorar muchas necesidades sociales. Algún economista se está ahora planteando proponer al obispado, por sus conocimientos en esta cuestión, tratar de rentabilizar el despilfarro de la diócesis en materia inmobiliaria y del que podría obtenerse mucho beneficio. Para la caridad, obviamente.

JUEVES: INDEPENDENTISMO CON BANDERAS. El gobierno del PP y Vox en el Consell de Mallorca, o sea el lado facho de la sociedad, porque el nacionalismo balear sólo milita en la izquierda o en la extrema izquierda, fenecido el PSM, se ha propuesto acabar con las ayudas a dedo, privilegiando como hasta la fecha a separatistas, como la OCB y Joves per la Llengua. Y ahora tendrán que presentarse a las convocatorias de subvenciones como cualquier otra entidad. A Joves per la llengua les aflojaban tal que 45.000 euros para organizar, que se sepa, según su web, dos actividades: el acampallengua y el correllengua, es decir mucho ruido y pocas nueces, aunque eso sí con muchas banderas independentistas catalanas, que en esto gastarán tanta pasta. Y a uno se le ocurren muchas otras maneras de lograr que la lengua propia permanezca, sin injerencias claro.