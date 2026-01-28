OnlyFans aterriza en Mallorca: una mansión de lujo acogerá un reality show de modelos eróticas

Una estrella de la televisión alemana ha anunciado la creación de un reality show en el que se grabará en una villa de lujo de la isla de Mallorca. Este nuevo programa todavía no tiene fecha exacta de estreno lo que sí que se sabe que acogerá a una media docena de creadoras de contenido de la famosa red social para adultos OnlyFans.

El programa (OF Hills) tiene previsto arrancar en marzo de 2026 y se podrá seguir diariamente a través de esta página de contenido erótico como si fuera un programa de televisión de toda la vida. De hecho, la propia página web de esta iniciativa asegura que el público estará «dentro» de la experiencia y podrán participar e influir en el reality con votaciones.

La página web describe el proyecto como «la villa de creadores más exclusiva de Mallorca» y asegura que se trata de una oportunidad para «trabajar codo con codo con otros creadores. Experiencias compartidas, intercambio y apoyo mutuo. Benefíciate de los aprendizajes de creadores top con experiencia, de conversaciones diarias y espontáneas y de conocimiento real que no se encuentra en tutoriales».

«Desarrolláis juntos contenido y nuevas ideas, producís sin presión; localizaciones exclusivas y aventuras extraordinarias como playas de ensueño, yates, fiestas, clubs de golf y mucho más serán vuestros escenarios. Si quieres más que solo alcance (si quieres desarrollo, conexión y el máximo nivel en todos los sentidos), entonces OF Hills es tu lugar», explican los organizadores.

La estrella de televisión alemana Steff Jerkel ha concretado que este reality digital se desarrollará en una mansión valorada en millones de euros donde convivirán entre cinco y seis creadoras de contenido de OnlyFans. Una de las residentes de esta villa será Julia Römmelt, una de las modelos más influyentes e importantes de la plataforma. Ella será la encargada de formar a las nuevas creadoras sobre el funcionamiento de OnlyFans y sobre la producción de contenido.

OnlyFans funciona al igual que servicios de streaming como Netflix, a través de una suscripción. Pagando entre 5 y 20 euros al mes puedes ver el contenido de una persona que te guste o de la que seas fan incondicional. La suscripción puede llegar hasta los 45 euros si deseas acceder a contenido VIP personalizado. Teniendo esto en cuenta, son muchos los famosos que han encontrado en esta red social una gran oportunidad para ganar dinero.