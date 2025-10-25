Los números convierten en favorito al Mallorca ante el Levante. Seis de los siete últimos partidos jugados entre ambos en Palma han acabado con victoria bermellona y hay que retroceder 20 años para encontrarse con el primer y único triunfo granota en la isla en Primera División. Sin embargo, más allá de las estadísticas lo cierto es que el equipo de Julián Calero ha demostrado poseer mejor rendimiento fuera de casa que en su propio estadio, algo de lo que Arrasate ha tomado por supuesto buena nota.

El Mallorca busca su segunda victoria consecutiva tras el impactante 1-3 logrado el pasado fin de semana en Sevilla, pero sabe que enfrente tendrá un enemigo complicado que ha sacado siete puntos de sus tres últimas salidas, tras ganar en Girona (0-4) y Oviedo (0-2) y arrancar un empate a uno del Coliseo Alfonso Pérez de Getafe. De hecho, está empatado a ocho puntos con los mallorquinistas en la clasificación.

Jagoba Arrasate espera recuperar a los lesionados Kumbulla y Asano, que han estado entrenando con normalidad estos días, aunque hoy sábado deberán superar una última prueba antes de que el técnico vasco haga oficial la convocatoria, a la que volverá el mallorquín Antonio Sánchez tras la sanción que le impidió jugar en Sevilla. La gran atracción del partido será sin duda la primera titularidad en Palma de Virgili, un jugador al que la afición tiene muchas ganas de ver tras los 10 ilusionantes minutos que cuajó en su debut en Son Moix ante el Atlético de Madrid.

En el Levante, por su parte, todo gira en torno al estado físico de su gran estrella, el medio centro Carlos Álvarez, que sufrió un esguince ante el Rayo que pareció descartarle, aunque poco a poco ha ido recuperándose y lo cierto es que tiene opciones serias de, por lo menos, entrar en la convocatoria. Hoy se someterá a una última prueba que debería ser decisiva. Carlos Álvarez lleva dos goles en la Liga, pero el pichichi del equipo es el camerunés Etta Eyong, procedente del Villarreal, y que está siendo una de las grandes apariciones del Campeonato.