La nueva casa de Ana Duato en Ibiza: 742 metros cuadrados de terreno en un parque natural

La conocida actriz española Ana Duato, mítica protagonista de la serie Cuéntame cómo paso, se ha comprado una casa en Ibiza, concretamente en el parque natural Ses Salines del municipio de Sant Josep de sa Talaia. Se trata de una vivienda que estaba en venta por 1,2 millones de euros y de la que Duato ya disfrutaba desde hace más de 20 años como inquilina en sus tradicionales estancias en la isla pitiusa junto con su marido Miguel Ángel Bernardeau.

Tal y como apunta La Voz de Ibiza, la casa tiene reconocidos un total de 167 metros cuadrados construidos en un solar de 742. Tras la operación inmobiliaria formalizada el pasado siete de junio en la notaria de Juan Acero Simón, el 100% de la propiedad ha pasado ahora a nombre de Shuagathan 2018 SL, sociedad constituida en julio de 2008.

De hecho, se trata de la productora familiar de Miguel Ángel Bernardeau, cuyas acciones se repartían entre un 40% de Ana Duato, otro 40% de Bernardeau y el otro 20% del hijo Miguel Bernardeau, conocido por su interpretación en la serie Élite y por ser ex pareja de la cantante Aitana Ocaña.

Duato, en el punto de mira por un posible fraude millonaria a Hacienda

Sin embargo, la empresa ha caído en desgracia por la crisis del caso Nummaria, en el que el fiscalista Fernando Peña, que dirige este despacho de abogados, ocultó operaciones económicas de sus clientes a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Entre los acusados se encuentran el actor Imanol Arias y la propia Ana Duato.

Y es que Nummaria recomendaba a algunos de sus clientes tributar a través de una figura denominada agrupación europea de interés económico, que funcionaba como una renta vitalicia. Sin embargo, Hacienda considera que los actores debieron haber declarado sus ingresos no como una renta vitalicia, sino como rendimientos del trabajo, esto es, a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

De hecho, El Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid, Ismael Moreno, indica que el despacho de Nummaria creó una estructura de sociedades cuya finalidad era la de «evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que esta les generó».

Por un lado, en el caso de Ana Duato y su marido, la Fiscalía considera que ambos ocultaron parte de sus rentas, «principalmente procedentes de su participación como actriz y productor, respectivamente, en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó». En cuanto a Imanol Arias, también se creó una estructura de fraude para transformar una renta de actividad profesional por su trabajo en el séptimo arte en una renta vitalicia.

Es por ello que Hacienda acusa a Duato de defraudar al fisco un total de 1,7 millones de euros. En un primer momento, la Fiscalía Anticorrupción le pedía a la actriz 32 años de prisión por un delito de evasión fiscal, pero se le ha rebajado a 22 años al retirarle la acusación por dos delitos fiscales en 2016 y 2017 al constatar que en esos años tuvo menos ingresos por la serie Cuéntame cómo pasó.

También se pedía un total de 28 años de cárcel para Imanol Arias y hasta 18 para Miguel Ángel Bernardeau, aunque Arias ha aceptado su culpabilidad y ha llegado un acuerdo con una pena de dos años y dos meses de cárcel. Además, el actor también pagará una multa.

A pesar de todo, Ana Duato confía en su inocencia. «Por eso nunca me he planteado pacto alguno que pase por reconocer unos hechos que no he cometido», indicó a Vanitatis. «Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarle a mis hijos la herencia de una mentira».