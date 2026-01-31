No te lo podrás creer: invasión de palomas en el interior del aeropuerto de Palma

En el transcurso de los años se ha normalizado ver vuelos de pequeñas bandadas de gorriones en recintos cerrados con techos muy altos como los aeropuertos. En Palma se han visto durante mucho tiempo. La novedad que sorprende a los usuarios estos días es la presencia cada vez mayor de palomas campando a sus anchas en los vestíbulos de Son Sant Joan.

La imagen está tomada por OKBALEARES en la terminal de Salidas del aeropuerto palmesano el pasado 20 de enero. Un grupo de palomas deambulando y volando por el interior del aeródromo, probablemente en busca de comida que haya caído de las manos de los pocos transeúntes que utilizan el aeropuerto en meses como el de enero.

No se habían visto antes y está por ver si su repentina y diaria presencia tiene alguna relación con las interminables obras de remodelación a las que está sometida la instalación aeroportuaria más importante de toda Baleares desde hace meses.

Es conocido que la suciedad de las palomas es tóxica y que son aves extremamente colonizadoras, que cuando ocupan y ganan un espacio es realmente complicado sacarlas de ahí.

A eso se deberá enfrentar la dirección de AENA en Son Sant Joan porque algún día llegará el verano y estas imágenes pueden viralizar y causar una nueva campaña de imagen negativa como las que vivió el aeropuerto el pasado verano a causa de las molestias por las obras y los diversos accidentes que éstas produjeron con operarios como víctimas.

Lo de las obras ha provocado situaciones surrealistas, como la conocida el pasado mes de octubre. Tanto el exterior como el interior del recinto aeroportuario daban una imagen lamentable y la última estampa se encuentra en los baños de la terminal.

OKBALEARES tuvo acceso a un vídeo en el que se ve un lavabo justo al lado de una pequeña sala repleta de cables y un cuadro eléctrico. Todo aquel que quiere hacer sus necesidades antes de coger un vuelo y se topa con este baño tiene que hacerlo rodeado de cables.

Un usuario anónimo del aeropuerto de Palma grabó la escena sin dar crédito y aseguraba que «en este aeropuerto no pasan más desgracias porque Dios no quiere».

Ahora tiene palomas como okupas.