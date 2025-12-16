No ok al torneo del ko

¿Qué aporta la Copa?. Un extra de dedicación y esfuerzo con evidente riesgo de lesiones, nula contraprestación económica salvo alcanzar cotas de cuartos de final o semifinales en función del rival que determine el sorteo, bajón de moral y motivación en caso de derrota ante equipos inferiores, una inyección de dinero si llegas a la final que, a su vez, genera importantes enfrentamientos sociales y la obligación de disputar la Supercopa en Arabia que no compensa ni deportiva, ni social ni en tesorería. A favor solo que seas campeón o finalista porque de estos dos hacia atrás nadie se acuerda de los que cayeron por el camino.

Por eso, manipulación y formato adaptado a los clubs más poderosos, ya que la Federación Española de Fútbol no se puede permitir finales como la del Mallorca-Recreativo del 2003 y los árabes solo pagan para ver al Real Madrid y el Barça, creo que solamente sirve para sobrecargar el calendario más de lo que ya está o realzar puntualmente egos propios y ajenos, particulares y colectivos.

A partir de ahí haría bien Arrasate en pensar más en el Valencia, el próximo viernes por la noche, que en el Deportivo. Ganar en Riazor daría confianza y moral entre el paréntesis de la liga, pero hacerlo en Mestalla significa propinar un golpe brutal a un contrincante de la misma zona clasificatoria y parecidos objetivos en la dura carrera que permitiría huir de las tierras más pantanosas.

La UEFA, sospechosa de no rechazar jamás una fuente de ingresos, se cargó la Champions de la Copa, cuya última final convocó precisamente al Mallorca y la Lazio de Roma en Birmingham. Una buena decisión en contraposición a la mucho peor de crear la Conference como sustituto recaudatorio. La felicidad nunca es total.