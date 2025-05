Negueruela, no te quieren ni en tu casa

Hemos podido contemplar en estos pasados días el tremendo y lamentable espectáculo que nos ha ofrecido Iago Negueruela, quien ha sido elegido por poco más de la mitad de lo votos como secretario general del PSOE de Palma.

Y es que no lo quieren ni en su casa. Iago, que representa el armengolismo en estado puro, obtuvo un rascado 60% de los votos. El simple hecho de llegar al PSOE de Palma ha provocado un cisma en el partido. El 40% que no le votó promete guerra y no le dejarán ser alcalde de Palma. Muchos quieren primarias y aseguran que habrá candidatos que le plantarán cara.

Negueruela se lo tiene merecido. Es un dictador como su mentora Francina Armengol, un déspota al que le gusta que se hagan las cosas a su manera, sí o sí y sin discusiones. Un persona que no es de fiar, que no escucha y que ya todo el mundo sabe de qué pie se calza a la hora de pasar por encima de quien sea con tal de conseguir lo que desea. Una personal inestable (que se lo pregunten a sus asesores y funcionarios de cuando era conseller) y sectaria. Recordemos que el es el artífice de que Ok Baleares no pueda recibir respuesta del PSOE en las ruedas de prensa, una censura que nos llena de orgullo y satisfacción, ya que nos demuestra que somos un medio de comunicación que molesta y mucho.

En definitiva, soñar es bueno, pero que no sueñe demasiado, ya que ser secretario general del PSOE en Palma se le convertirá en una pesadilla. Los críticos prometen guerra y guerra tendrá después de la purga que ha hecho. Se lo harán pagar caro y con toda la razón. No se puede llegar a un partido, desmontarlo y luego pretender que te apoyen. Armengol ha conseguido que su pupilo crea que ha ganado una guerra, pero antes de la guerra ya ha perdido la primera batalla. Ahora este impresentable tendrá que aprender a convivir con la incomodidad de saber que la mitad de su partido no lo quiere y que además le plantarán cara. ¡Que comiencen los juegos!