A la espera de conocer el alcance de la lesión de Raíllo, que no pinta bien, el club ha empezado a escrutar el mercado en busca de alternativas y ya hay un primer nombre sobre la mesa. Además, no es un desconocido. Nastasic, opción de emergencia para sustituir a Raíllo. El central serbio, que no quiso renovar con el Mallorca porque no hubo acuerdo económico, está todavía sin equipo y sería una posibilidad más que razonable porque ya conoce el equipo y ya está adaptado al sistema de Aguirre.

Raíllo ha estado esta mañana en la Juaneda Miramar haciéndose pruebas que aún no se han hecho públicas. El jugador ha llegado en su propio vehículo al hospital y el cuerpo médico del club está valorando diferentes alternativas. El diagnóstico más benévolo sería un esguince de tobillo, mientras que en el otro extremo estaríamos hablando de una rotura de ligamentos que podría mantenerle fuera de combate durante varios meses.

❤️‍🔥 Qué ovación de apoyo a nuestro capitán. 🩺 Nuestros servicios médicos están trabajando en la exploración de la lesión en el tobillo izquierdo de Raíllo. Tanto ayer noche como hoy se le están realizando pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión. pic.twitter.com/XecgEEC2RX — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) August 19, 2023

La baja prolongada del defensa andaluz le haría un daño terrible al Mallorca porque es sin ningún género de dudas la pieza clave de la defensa. Sería necesario acudir al mercado en busca no de uno, sino de dos centrales, y uno de ellos para ser titular indiscutible porque de momento el belga Van der Heyden está el último de la lista. Todos están con los dedos cruzados para que sólo sea un esguince de tobillo, pero habrá que esperar.

Hace justo dos temporadas que Raíllo se perdió toda la primera vuelta -salvo el primer partido- y parte de la segunda. Un edema óseo que se complicó con problemas de menisco le obligó a pasar finalmente por el quirófano. Es el mismo tobillo que tiene afectado ahora. Éste es un fantasma que vuelve a rondar por las inmediaciones de Son Moix y Aguirre lo ha dejado muy claro en la conferencia de prensa posterior al partido: «Me preocupa más la lesión de Raíllo que la derrota».