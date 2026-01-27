Muere un hombre de 65 años en Menorca tras caerle encima una roca de un acantilado mientras dormía

Tragedia en Menorca. Un hombre de unos 65 años de edad ha fallecido en la madrugada de este martes tras el desprendimiento de una roca de grandes dimensiones sobre su vivienda, ubicada en la urbanización de Cala Sant Esteve, en el municipio de Es Castell. Una mujer ha resultado herida.

El suceso ha ocurrido sobre las 05:30 horas cuando un derrumbe ha provocado la caída de una roca sobre el inmueble donde vivía una pareja. Al desprenderse del acantilado, la roca ha atravesado dos plantas de un edificio de tres viviendas hasta caer en el dormitorio donde estaban durmiendo las víctimas.

Hasta la vivienda afectada, ubicada concretamente en el número 54 del Camí de Cala Sant Esteve, se han desplazado numerosos efectivos del SAMU 061, bomberos y la Guardia Civil, quienes se han encontrado a dos personas atrapadas en el interior de la casa, según han informado fuentes del servicio de emergencias de la isla.

El varón ha fallecido en el lugar, mientras que la otra afectada, una mujer de unos 60 años de edad, ha sido rescatada en estado grave y trasladada al Hospital Mateu Orfila con la activación del Código Politrauma Grave.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha lamentado la muerte del hombre en Es Castell. En un mensaje en redes sociales, la líder del Ejecutivo ha enviado un mensaje de pésame y apoyo y se ha puesto a disposición del alcalde de la localidad y de los vecinos para ofrecer apoyo y los medios necesarios para afrontar esta situación.