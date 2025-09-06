Muere Azuquita, creador del rumbakalao, a los 47 años en Mallorca

El cantante Azuquita, miembro de los Rumba Kings y creador del rumbakalao, ha muerto a los 47 años en Mallorca.

El artista, cuyo verdadero nombre era Pedro Bermúdez, se hizo muy conocido en la década de los 90 al poner de moda el estilo rumbakalao. En la actualidad, se dedicaba a amenizar con el grupo Rumba King fiestas en casas particulares, hoteles, salas y festivales de la isla y también por diferentes lugares de la Península.

Azuquita falleció este pasado viernes en Palma y este sábado tendrá lugar el velatorio en el tanatorio de Son Valentí, donde familiares y amigos le podrán dar su último adiós.