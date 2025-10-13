Més per Mallorca aparca el antimilitarismo para agradecer a la UME su trabajo en las inundaciones de Ibiza

El coordinador de la formación separatista Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha abandonado este lunes el discurso antimilitarista de su partido para «dar las gracias» a los efectivos de la UME desplazados estos días a Ibiza y Formentera para colaborar con las emergencias que está ocasionando la DANA en las Islas Pitusas.

Ha sido como respuesta a una pregunta de OKBALEARES sobre su opinión al respecto de la gestión y respuesta de las distintas administraciones a las inundaciones y daños que ya están siendo continuos en Ibiza y Formentera como consecuencia del paso de una nueva DANA, tras la primera de hace tan sólo dos semanas.

«Damos nuestro máximo apoyo a todo el personal de emergencias y pedimos a todas las administraciones que actúen de forma coordinada». Interrogado por OKBALEARES sobre si el agradecimiento incluye a la UME, Apesteguia ha dicho que «sé que nuestro posicionamiento sobre la UME (Unidad Militar de Emergencias) ha sido controvertido y que hay medios de comunicación como el suyo que no comparten esa postura, pero cuando se necesita ayuda todo el mundo es bienvenido y a todos les damos las gracias».

«Mientras haya una emergencia, nosotros no entraremos nunca en una confrontación partidista. Nos parecería una irresponsabilidad entrar en el debate mientras se está dando respuesta a esa situación», ha concluido el líder de Més per Mallorca.

Los efectivos de la UME, por su parte, actúan en aparcamientos subterráneos para evitar que vuelvan a inundarse. Su función principal estos días está siendo el achique de agua en aparcamientos y locales a pie de calle.

Las islas de Ibiza y Formentera tienen activada este lunes la alerta naranja porque se prevé un nuevo episodio de fuertes lluvias que pueden repetir las inundaciones de los últimos días en las Pitiusas. La alerta es naranja y ya se ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios ante esta previsión.