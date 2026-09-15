El matrimonio británico que intentó secuestrar a una mujer de 64 años en Son Ferriol se enfrenta a nueve años de cárcel

Un intento de secuestro a plena luz del día en Palma llega este próximo jueves al banquillo de los acusados. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará al matrimonio británico que secuestró a una mujer de más de 64 años en el barrio de Son Ferriol el pasado 15 de marzo. Ambos se enfrentan a nueve años y medio de prisión.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:00 horas. En ese momento, según expone el escrito de acusación del Ministerio Público, la víctima se encontraba en la vía pública, concretamente en la calle Maria Ana Bonafè, esperando a su hija. Fue entonces cuando los dos acusados se aproximaron hasta el lugar a bordo de un coche para tratar de capturarla.

La procesada descendió del vehículo, la agarró con fuerza del brazo e intentó meterla violentamente en el interior del automóvil. Pese a la agresiva embestida, la mujer logró zafarse de su captora tras un tenso forcejeo. Al ver frustrado el secuestro, la pareja emprendió una rápida huida del lugar a bordo del coche.

La fuga duró poco. Los agentes de la Policía Nacional localizaron en poco tiempo a los sospechosos, quienes opusieron una fuerte resistencia física antes de ser finalmente reducidos y arrestados. Durante la intervención policial, el procesado intentó morder a los agentes. Además, los investigadores comprobaron que el hombre conducía el vehículo sin poseer el carné de conducir.

Cabe recordar que la mujer tuvo que ser trasladada a un centro médico con lesiones de carácter leve fruto del forcejeo y de que se tirara al suelo para evitar ser introducida en el vehículo a la fuerza en contra de su voluntad.

Por toda esta secuencia, el Ministerio Fiscal acusa a la pareja de los delitos de detención ilegal en grado de tentativa, resistencia grave a la autoridad y un delito contra la seguridad vial.