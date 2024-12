Massive Attack, Iggy Pop, Bad Gyal, Nathy Peluso y Suede estarán en el Mallorca Live Festival 2025

Mallorca Live Festival ha desvelado este jueves el primer avance del cartel de la octava edición del evento cultural y musical más importante de Baleares que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio de 2025.

Internacionales consagrados como Massive Attack, Iggy Pop y Suede, artistas del momento como Bad Gyal, Nathy Peluso y Villano Antillano, la banda mallorquina Antònia Font y grandes nombres de la escena indie como Dorian y Sidonie encabezan los más de 60 nombres de este primer vistazo a una programación ecléctica que ya es una seña de identidad del festival, según ha informado la organización en un comunicado.

Massive Attack creó el sonido hipnótico del movimiento trip-hop y facturó algunos de los sonidos más influyentes y pioneros de su época, con los innovadores álbumes Protection (1994) y Mezzanine (1998). Figuras clave del sonido Bristol, los británicos cuentan con verdaderos clásicos como Teardrop e Inertia Creeps en su haber y, a día de hoy, siguen cautivando al público a través del sonido y la imagen. Mallorca Live Festival será su única fecha en España de 2025 y en esta cita sorprenderán al público con una experiencia audiovisual única.

Iggy Pop es el padrino del punk. Cada banda de punk del pasado y del presente ha tomado prestado un par de cosas de él y su banda de finales de los 60 y principios de los 70, The Stooges. Ampliamente reconocido como uno de los intérpretes más dinámicos de todos los tiempos, Iggy Pop prefiguró tanto el punk de los 70 como el grunge de los 90 y ha construido una legendaria y aclamada carrera, firmando por el camino himnos como Lust for life o The passenger.

La banda británica Suede, banda británica que dio inicio a la revolución del brit-pop de los años 90. A pesar de su enorme influencia, Suede siempre pareció existir al margen; el grupo no favorecía los sonidos coloridos de los años 60 tan en auge en aquel momento, sino los estilos sórdidos y artísticos del proto- y el post-punk, que resultó ser la base de una carrera duradera. Tras casi una década de inactividad, los creadores de Trash o Beautiful ones regresaron en 2011 y, desde entonces, se han convertido en una institución que ha conseguido encontrar nuevas formas de darle la vuelta a su sonido característico.

Nathy Peluso, Bad Gyal, Dorian y Sidonie

La argentina Nathy Peluso actuará finalmente en Mallorca (se la esperaba en la isla en la edición de 2020). Tras su exitoso debut Calambre (2020) está de vuelta con GRASA (2024) un disco fruto de un período de descanso que se tomó la artista para poder volver a disfrutar del proceso de creación musical. Por primera vez, la fuerte y audaz autora de éxitos como Delito o Business woman mostrará sobre el escenario su lado más íntimo y personal.

La artista puertorriqueña Villano Antillano, quien se dio a conocer en 2022 gracias a su famosa sesión Vol.51 con Bizarrap para no dejar de brillar con luz propia desde entonces con su álbum debut La Sustancia X (2022) y sigue su camino con Miss Misogyny (2024).

Bad Gyal estará de vuelta en Mallorca consagrada como icono de esta generación, gracias a su esperado primer disco, La Joia (2024), al que acompañó un aclamado documental del mismo título. Grandes nombres del panorama independiente como Dorian, El Kanka, Sidonie y Varry Brava marcan el camino dentro del apartado nacional, donde se suman además Baiuca y Biznaga, que regresarán al festival con sus últimos lanzamientos.

Mallorca Live Festival sigue apostando por los nuevos fenómenos de todos los estilos, con Al Safir, Alcalá Norte, Judeline (que regresa al festival convertida en estrella internacional), Karavana, Natalia Lacunza, María Escarmiento y Ralphie Choo. La lista sigue con un infinito talento joven que este año representan Barry B, Bikôkô, Coolnenas, Delgao, El Momento Incómodo, La Milagrosa, Los Wilds, Nico B, Niños Bravos, Repion, Sanguijuelas del Guadiana, Teo Lucadamo y Tristán!, así como Iboreh y Lua de Santana.

Antònia Font y Maika Makovski

Tras contar en 2024 con uno de los artistas mallorquines más internacionales, Rels B, el festival sigue celebrando la escena musical de las islas al recibir, por fin, a una de sus bandas clave: Antònia Font, que continúa defendiendo su inolvidable legado en esta nueva etapa iniciada con la reunión de la banda en 2022. Y si hay una artista mallorquina polifacética e internacional esa es Maika Makovski, quien estará presentando su último trabajo, Bunker Rococó, con su personalidad única sobre el escenario.

Repiten en el festival una de las bandas de guitarras más en auge de la isla, Peligro! y debutarán en los escenarios de Mallorca Live Festival David Cabot, DMASSO, Dxtergeist, Fera, Licata, Lyra’s Hëll (ganadoras de Pop Rock Palma), Midnight Walkers (accésit otorgado por el festival en el concurso Pop Rock Palma), Psideralica, Ritual Nepal, Tebals y VGomez.

Electrónica de todo el mundo en el escenario La Plaza

La electrónica, uno de los géneros más característicos del cartel del Mallorca Live Festival desde sus inicios, será la protagonista del escenario La Plaza. Algunos de los DJ y productores más actuales del género, procedentes de distintos puntos del globo, pondrán a bailar a los asistentes con sus diferentes propuestas, que van desde el house al techno pasando por el Afro Tech o la psicodelia turca. Entre ellos destacan Carlita, Chloé Caillet, Desiree, Kilimanjaro, Tsha y Tripolism, y más nombres como Aqutie, Gina Jeanz, Mystery Affair y Yahaira. Los platos girarán también con acento mallorquín de la mano de Discontrol y Enric Ricone B2B Un Southnormal y desde Madrid llegará Senda Fatal.

Los abonos weekender, de tres días y VIP están disponibles desde 99 euros en www.mallorcalivefestival.com y en la ticketera oficial del festival, See Tickets.