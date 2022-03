La presidenta del PP balear, Marga Prohens, instó hoy al candidato a presidir el PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, a «coger el timón, que nosotros vamos detrás», afirmó la dirigente popular durante su intervención durante el encuentro que mantuvo esta mañana en Palma el también presidente de Galicia, con militantes de esta formación para exponer los detalles de su proyecto para este partido.

Prohens fue la encargada de dar la bienvenida y presentar al próximo presidente del PP, con el que » hemos recuperado el orgullo de ser del PP», abundó la número uno del PP en las Islas, que agradeció la presencia, un lunes por la mañana, de en torno 300 afiliados y representantes de cada Isla, municipio o junta de distrito de Palma, «porque ellos son los protagonistas. Y pedirte disculpas de cientos de afiliados que no han podido venir», añadió.

Para Prohens, Feijóo representa el «proyecto de moderación, de libertad y de alternativa que piden los ciudadanos», destacando el liderazgo del único candidato a presidir esta formación, poniendo el ejemplo de que «si Sánchez dice que va a bajar impuestos, es porque Alberto Núñez Feijóo se lo ha pedido» argumentado que lo único que le ha pedido Armengol al presidente del Gobierno «es lo único que ella sabe hacer: más intervencionismo y gastar más con el dinero de todos».

«Estoy muy tranquila de que Alberto Núñez Feijóo defenderá un sistema de financiación que no castigue como ahora a Baleares, que tendrá en cuenta la España que se vacía, pero también la España que se llena. Que tendrá en cuenta la insularidad y sus desventajas y que, con él, el PP seguirá trabajando para que tengamos cuanto antes nuestro Régimen Fiscal, para ayudar a nuestras empresas y autónomos», aseguró Prohens.

La dirigente popular expresó la necesidad de que «ahora que todo sube, que hace un año que todo sube, y no solo quince días como dice Sánchez, es el momento de bajar impuestos. De compensar a las familias, como ya ha hecho Alberto Núñez Feijóo en Galicia todos estos años».

La presidenta del PP balear agradeció a Feijóo «que dé el paso adelante» ya que «representa la unidad» del partido, y explicó que «cuando el viento sopla de cara es muy fácil. Pero es en los momentos difíciles, cuando se requiere a personas comprometidas, comprometidas y valientes. Por eso, Alberto, gracias por tu valentía y gracias por tu compromiso con el partido y con España».

Respecto al Ejecutivo balear liderado por la socialista Francina Armengol, Prohens lamentó que en los últimos cinco días, «el Partido Socialista aquí en Baleares me ha pedido qué voy a hacer en 2023, ¿y sabéis que significa eso?, que en el Consolat dan por hecho que la izquierda ya no suma en nuestras islas, ya no les salen los números. Saben que ganará las elecciones el PP», vaticinó.

Por ello se comprometió a que si vuelve el PP al liderar el Govern «vamos a bajar los impuestos, eliminaremos el impuesto de Sucesiones de padres a hijos, daremos facilidades para acceder a la vivienda, especialmente a los jóvenes, vamos a apoyar la igualdad, a las mujeres, a las familias, vamos a hacer gratuita la educación de 0 a 3, vamos a hacer una ley de educación de consenso de verdad; que cumpla la legalidad, que defienda la libertad».