El candidato a la presidencia del PP balear, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado hoy en su visita a Palma de Mallorca, en la ronda de contactos que mantiene con las diferentes delegaciones autonómicas del PP para dar a conocer su proyecto de cara al congreso nacional de Sevilla del 1 y 2 de abril, que «en España tenemos el Gobierno más mediocre en 40 años de democracia». «Un Gobierno más preocupados de buscar culpables que soluciones, en darse codazos entre sus socios, y cuya mayor virtud es la de levantar cortinas de humo para tapar los males de su gestión», ha apuntado Feijóo.

«Hemos tenido la mala suerte de tener el peor gobierno en el peor momento», ha dicho el también presidente de Galicia quien ha censurado que el Gobierno de Sánchez «se esté forrando» con el incremento del precio de la electricidad y del gas, puesto que «el 50 por ciento» son impuestos. Ha insistido en la necesidad de que se bajen éstos impuestos ante la situación que atraviesa España por la crisis energética, criticando que el Ejecutivo central diga que «los males económicos han nacido con la guerra de Ucrania».

Por ello ha recordado que antes del conflicto de Rusia y Ucrania, «el precio de la electricidad había subido multiplicándose por cinco, la gasolina costaba el doble y la inflación llegaba al 8%», calificando de «falacia y una cortina de humo» que se culpe a la guerra de Ucrania de la subida de los precios, aunque ha reconocido que «la invasión rusa ha producido más tensiones».

Para el político gallego «es muy sintomática la furia con que nos atacan desde el Gobierno, ya antes de presidir el partido. Eso es que las cosas van bien». «Están preocupados porque han advertido que en una semana nos hemos unido, Sánchez estuvo un año cuando lo echaron para unir al PSOE», ha recordado el único candidato a presidir el PP.

Para Feijóo el objetivo de su partido es «conformar un gobierno de mayorías» defendiendo un PP que sea «alternativa solida, seria porque saben que somos el partido de referencia».

«El partido lo creamos para desarrollar y defender la Constitución y fue un gallego el que lo hizo, y si hay un partido autonomista y que protege la diversidad de España y el conjunto de las lenguas, ese es el PP de España porque su fundador y presidente fueron presidentes de comunidades autónomas», en referencia a Manuel Fraga y José María Aznar.

A este respecto ha recordado a los militantes que el PP «es un partido de Estado y estamos para ayudar al Presidente del Gobierno defender el Estado», poniendo el acento en la necesidad de que España gane en credibilidad internacional porque si no es así, «nos perjudica a todos».

«Siempre que el Gobierno se encuentre dentro de las coordenadas de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica tendrá un socio en el PP», ha añadido Feijóo.

En relación a la cita congresual de Sevilla, Feijóo ha considerado que «es el momento de encontrarnos, de hablar, preguntar y responder», reconociendo que, «a veces, puede tener algún punto inevitable de tensión que es buena».

Puso el ejemplo del tenista mallorquín Rafel Nadal, «cuyo esfuerzo y tensión son los principios básicos que le hacen ser el mejor tenista en las canchas del mundo. Ese esfuerzo y esa tensión es el ejemplo». Por ello apostó por un congreso que sea útil para «unir el partido».

«Estamos en disposición de desarrollar un proyecto en el que nos sintamos representados y que haya sitio para cada uno. Si no unimos el partido, y no creemos en el proyecto, mal lo explicaremos a los ciudadanos», expresando la necesidad abrir el PP «a la sociedad, a todos los que no les gusta lo que pasa en Baleares o en el conjunto de España», por lo que instó a los presentes a «escuchar a los que vamos representar».

«Tenemos que abrir la puerta a aquellos que nos votaban hace unos años, aquellos que han comprobado que el PSOE ya no es el de González, el de Rubalcaba sino el partido sanchista».

«Es el momento de darle la bienvenida a los que nunca estuvieron en el PP que llegó a tener el 50% de los votos en Baleares, y decirle a la mayoría de los ciudadanos que estamos aquí para servirles y serles útiles, porque ya ven la alternativa que tienen y que sufren». Por ello censuró que el Gobierno de Sánchez fracture la sociedad española, «porque eso no bueno».

«Lo mejor es vivir tranquilamente, cada uno con sus ideas y proyectos, pero no dividir la sociedad y un presidente debe hacerse la pregunta al final de su trayecto de si la sociedad está más unida o dividida, y si la respuesta es la segunda, no ha cumplido su mandato».

Por ello ha indicado que «un congreso es bueno para concretar políticas, ideas y proyectos», y «si uno el único objetivo que tiene es estar en el gobierno aunque le vaya mal a España, eso al final se nota y es castigado».