Mallorca: Vox denuncia las maniobras del alcalde de Santa Maria para no colocar la bandera de España

El coordinador de Vox en Santa María, Moisés Hernández, ha mostrado su enfado al comprobar que el alcalde de la localidad intenta «esquivar la denuncia que interpusimos en junio ante la Guardia Civil por la ausencia de la bandera de España, desde hacía meses, en la fachada del Consistorio».

Moisés Hernández afirma que acudir a la Guardia Civil ha sido la única oposición que les dejó el alcalde independentista del municipio, Colau Canyelles, de Més per Mallorca.

«Antes de denunciar en la Guardia Civil el incumplimiento de la ley que estaba cometiendo el equipo de gobierno, preferimos hablar con el alcalde. Presenté una instancia pidiéndole que cumpliera con la ley pero ante las excusas absurdas que esgrimió para no colocar la bandera de España en el Ayuntamiento, decidimos dar un paso más», ha afirmado Hernández.

Vox Santa María critica la actitud del alcalde.»Impulsado por la denuncia, ha tenido que colocar las banderas oficiales, eso sí, ha culebreado todo lo que ha podido para no poner la bandera de España en la fachada principal de la Casa Consistorial. No ha ubicado las banderas ni en el balcón ni, en su defecto, en la puerta principal. No, las ha colocado en un edificio municipal adyacente» critica el coordinador de Vox en Santa María.