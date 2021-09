Mallorca quiere reivindicarse como plató de rodaje de series de televisión y con este objetivo la Mallorca Film Commission participa hoy en el festival Berlin TVSeries Fest como invitada especial.

«Mallorca es muy atractiva para los rodajes de series de televisión, no sólo para largometrajes como había sido más habitual. Las series son productos centrales en las plataformas audiovisuales. Por eso creemos que tenemos que estar en este festival, que aglutina estas plataformas y en un año en que la isla ha acogido la grabación de tres series alemanas», explicaba el conseller insular de Turismo y Deportes, Andreu Serra.

El Berlin TVSeries Fest es un prestigioso festival y mercado audiovisual, centrado en series y televisión, que está abierto a profesionales de la producción audiovisual, guion, dirección e interpretación, pero también a personal técnico y films commissions. Todos estos agentes tienen la oportunidad de mostrar productos acabados, pero también de atraer y cerrar nuevos proyectos, informa el Consell.

Como invitada especial, la Mallorca Film Commission presentará la isla como plató para el rodaje de series, a través de dos producciones internacionales recientes, como son König von Palma y The Mallorca Files. Durante el certamen también se abordará el llamado turismo cinematográfico, que puede contribuir a cambiar modelos turísticos.

Asimismo, la embajada española en Berlín acogerá hoy un acto en el que la delegación mallorquina, formada por productores y creadores de la isla, podrá entablar contacto con prestigiosos productores, distribuidores y exhibidores internacionales.

Este acontecimiento contará con paneles de difusión con Mallorca como protagonista y con una sencilla muestra gastronómica de la mano de Tomeu Arbona (Forn de sa Soca) y su equipo

Si hacemos un breve repaso de las últimas series nacionales e internacionales grabadas en Mallorca, nos encontramos con la española La caza. Tramuntana, que puede verse de forma gratuita en RTVE a la carta; White Lines, del creador de La casa de papel, Alex Pina, que está disponible en Netflix; Mentiras, la adaptación española de la serie inglesa Liar, de Atresmedia que puede verse en Atresplayer Premium; Turn up Charlie, serie de Netflix protagonizada por Idris Elba y rodada en Mallorca; The Mallorca Files, que emite la BBC y que cuenta la historia de dos detectives (una inglesa y otro alemán) que deben trabajar mano a mano con la Policía de Palma; y The night manager (El Infiltrado), basada en la novela de John Le Carré, grabada en Mallorca con Hugh Laurie como protagonista y disponible en Amazon Prime Video.