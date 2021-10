A las 16.15 horas se dan cita en Son Moix dos equipos cargados de necesidades. El Mallorca arrancó muy bien la Liga, sumando siete puntos en las tres primeras jornadas, pero se ha parado en seco y lleva tres derrotas en los cuatro últimos partidos. El Levante, por su parte, aún no sabe lo que es ganar y ya se han empezado a oír las primeras voces reclamando un relevo en el banquillo granota. De ahí la importancia del encuentro de esta tarde.

Será además un choque cargado de simbolismo. Son Moix abre las puertas de par en par por primera vez desde marzo de 2020, pocos días antes de que se declarara el estado de alarma por culpa de la pandemia. El club ha insistido durante toda la semana en la necesidad de que el estadio registre una gran entrada y se espera que así sea. Hay que recordar que el Mallorca tiene 14.500 abonados y en caso de que estos acudan en masa el aforo será excelente.

A nivel deportivo Luis García Plaza recupera dos jugadores muy importantes en defensa, el lateral Maffeo y el central Russo. Los dos serán titulares con el objeto de cumplir el que será hoy el primer mandamiento: mantener a cero la portería. El Levante ha recibido goles en todos y cada uno de los siete partidos que ha jugado, incluyendo los tres que encajó el pasado fin de semana en el Camp Nou, lo que indica que su dispositivo defensivo no está demasiado afinado. En cambio es un equipo solvente en ataque. De ahí la importancia de que Reina no reciba ningún gol, porque se cree que si eso se consigue será difícil que a su vez el Mallorca no marque al menos un tanto.

Por lo demás se esperan pocas novedades en la alineación, sobre todo con la baja confirmada de Kubo. La única duda será quizás la presencia de Galarreta o Salva Sevilla como acompañante de Baba, pero por lo demás el once está muy claro, entre otras cosas porque no hay mucho más donde elegir, sobre todo atrás.

El Levante, por su parte, mantiene la incógnita de saber quién ocupará la portería. Los dos últimos partidos los ha jugado Aitor por la lesión de Dani Cárdenas, pero éste ya está recuperado y en condiciones normales debería ser el titular. Mientras, la baja de Campaña sigue haciéndole mucho daño al Levante, que tampoco podrá contar con Bardhi. Paco López tendrá que tirar con la pareja Pepelu-Melero en medio campo, que en condiciones normales no sería la titular.

Sólo ha ganado una vez el Levante en Palma en Primera División, en 2005, y pita el partido Alejandro Muñiz Ruiz, que ya dirigió al Mallorca en Vitoria en la primera jornada. Entonces ganaron los bermellones 0-1, con gol de Fer Niño. Sin duda todos en Son Moix firmarían que se repitiera el resultado, pero el Levante no está dispuesto a ponerles las cosas tan fáciles. Será sin duda un partido muy, muy disputado.