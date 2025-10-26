Mallorca-Levante: el partido de las nuevas estrellas

Este Mallorca-Levante que monopolizará la hora del almuerzo será el partido de las nuevas estrellas. Existe una enorme expectación en la isla ante el primer partido como titular en Son Moix de Jan Virgili, pero es que el rival se presenta con dos de las grandes apariciones del Campeonato, el medio centro Carlos Álvarez, que llega muy tocado, y el goleador franco-camerunés Etta Eyong. Además hay que incluir entre los futbolistas emergentes a Mateo Joseph, autor de dos goles en el Sánchez Pizjuán. Se presenta una choque abierto entre dos equipos que están empatados a puntos (8) y a diferencia de goles (-4). El que gane saldrá hoy muy reforzado.

Arrasate advirtió ayer en rueda de prensa que el choque ante los valencianos «será muy complicado», y agregó que «lo están haciendo muy bien fuera de casa», aunque reconoció que «una victoria nos permitiría dar un salto muy importante, tanto a nivel anímico como de clasificación».

«Llevamos un mes sin jugar en casa. Tenemos que activarnos desde ya en un horario diferente. Viendo como está la clasificación, está claro que estamos ante un partido muy importante porque según como se den los resultados podemos empezarlo en descenso y acabarlo en mitad de la tabla», dijo el entrenador.

«El Levante está haciendo las cosas muy bien fuera de casa. El entrenador ya estaba haciéndolo muy bien en Segunda y se ha adaptado fantástico a Primera. Es un equipo muy valiente que intenta defender lo más lejos posible de su portería. Nos va a complicar seguro».

Por su parte Julián Calero, técnico del Levante, explicó sobre el Mallorca que “compite muy bien, tiene un poderío físico importante, domina muchos patrones del juego y es capaz de jugar de diferentes maneras”. Además, ha destacado el nivel de sus jugadores y el de su entrenador, Jagoba Arrasate, de quien ha afirmado que es “otra garantía de éxito”.

El choque lo pitará Miguel Ángel Ortiz Arias, que no le trae demasiado buen recuerdo al Mallorca, aunque se lo ha encontrado en pocas ocasiones. Más habitual es el andaluz Figueroa Vázquez, que estará en el VAR, y que es una de sus bestias negras.

Alineaciones probables

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Morlanes, Samú Costa, Sergi Darder, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Levante: Ryan, Toljan, Matías Moreno, Dela, Manu Sánchez, Kervin Arriaga, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Brugué, Etta Eyong y Iván Romero.

Árbitros: Ortiz Arias (campo) y Figueroa Vázquez (VAR)

Estadio: Son Moix, 14.00 horas.