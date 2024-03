Mallorca-Girona: la Liga aparca el sueño de la Copa

La Liga aparca el sueño de la Copa para el Mallorca porque esta tarde llega a Son Moix el Girona, segundo clasificado, en un partido de máxima obligación para ambos y con cierto aroma a revancha porque los de Aguirre fueron quienes apearon del torno del KO a los catalanes. El técnico mexicano introducirá varios cambios con respecto al choque del martes en San Sebastián y es posible que Radonjic juegue por primera vez como titular en Palma. El estadio recibirá como héroes a sus jugadores tras su clasificación para la final del seis de abril en Sevilla, pero más allá de las celebraciones se ponen en juego tres puntos capitales.

El Mallorca está cinco puntos por encima del descenso, que marca el Cádiz tras su empate in extremis ayer en Vallecas, y su objetivo es sumar la mayor cantidad de unidades posibles para no llegar a la final de Copa con el agua al cuello en la Liga. Lo que pasa es que enfrenta un calendario muy complicado, con salidas a los campos del Barcelona y del Valencia, y por eso se agarra como un clavo ardiendo a la fortaleza de su estadio, por donde pasarán hoy el Girona y dentro de dos semanas el Granada, penúltimo clasificado. Eso sí, si hoy sumara tres puntos no sólo se marcharía a ocho puntos de los gaditanos, que también dejaría atrás al Rayo, que empezaría a oler el aroma del azufre.

En cuanto a la alineación, dado que los titulares en la Copa se expusieron a un esfuerzo de 120 minutos más penaltis, lo lógico es pensar que el equipo inicial sea mucho más parecido al que jugó en Vitoria que al que lo hizo en Sen Sebastián. La única duda de hecho estriba en saber si Aguirre va a utilizar a Raíllo -que fue expulsado en la Copa ante el Girona- o si va a recurrir de nuevo a Nastasic, que hizo un partido imperial en Mendizorroza, pero la presencia de jugadores como Nacho Vidal, Morlanes, Omar Mascarell o Sergi Darder parece más que garantizada.

Pita de nuevo Hernández Maeso, un recién ascendido que dirigirá por tercera vez al Mallorca, tras los precedentes de Granada y Valencia, y en el VAR estará Martínez Munuera, que arbitró en San Mamés la segunda semifinal de Copa entre Athletic y Atlético.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Nacho Vidal, Valjent, Nastasic, Copete, Lato, Omar Mascarell, Sergi Darder, Morlanes, Muriqi y Radonjic.

Girona: Gazzaniga, Yan Couto, Eric García, Blind, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Iván Martín, Tsygankov, Portu, Savinho y Dobvyk.

Árbitros: Hernández Maeso (campo) y Martínez Munuera (VAR).

Estadio: Son Moix, 18.30 horas.