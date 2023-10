Mallorca-Getafe: test de dureza para un equipo necesitado

Cuando se apaguen las luces del clásico entre Barcelona y Real Madrid se encenderán las de Son Moix, donde un Mallorca necesitado recibe al Getafe en un verdadero test de dureza, no sólo porque los madrileños son uno de los equipos más incómodos a los que enfrentarse esta temporada en Primera, sino también porque quien los dirige, José Bordalás, es una verdadera bestia negra para los rojillos, que no han podido ganarle ni una sola vez en las once ocasiones precedentes en las que se han topado con el entrenador alicantino.

Para el Mallorca éste es un partido capital porque tan sólo dos puntos le separan de posiciones de descenso. Es cierto que hasta ahora su trayectoria ha sido similar a la de la pasada temporada, pero entre la jornada 11 y la 14 del curso anterior sumó 10 sobre 12 puntos posibles y eso le catapultó hasta lugares mucho más tranquilos. De ahí la importancia de ganarle hoy a un Getafe con el que se empataría a 11 puntos en caso de derrotarle.

Los dos equipos llegan al partido con una trayectoria similar. El Getafe suma cuatro empates consecutivos ante Athletic, Villarreal, Celta y Betis, mientras que el Mallorca igualó ante Barcelona, Rayo y Valencia y perdió por la mínima en San Sebastián ante la Real Sociedad, en un choque en el que mereció mejor resultado. Los madrileños no podrán contar con Arambarri, Damián Suárez, Enes Ünal, Fabricio Angileri y Gastón Álvarez, mientras que Aguirre recupera a Maffeo y Raíllo, aunque sólo el primero de ellos será titular. El Mallorca llega al partido casi al completo, con la única ausencia de Sergi Darder.

El asturiano González Fuertes, ayudado por Martínez Munuera en el VAR, será el que arbitre el choque del sábado ante el Getafe. Curiosamente ya fue designado para ese mismo encuentro en la temporada 22-23 y finalizó con victoria bermellona 3-1, un resultado que sirvió para acercar decisivamente al equipo a la permanencia. Del primero al último de los mallorquinistas que acudan esta tarde a Son Moix firmarían el mismo resultado.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Nastasic, Copete, Lato, Antonio Sánchez, Samú Costa, Dani Rodríguez, Muriqi y Larin o Abdón.

Getafe: Soria, Iglesias, Mitrovic, Gastón, Diego Rico, Carmona, Djené, Maksimovic, Greenwood, Borja Mayoral y Mata.

Árbitros: González Fuertes (campo) y Martínez Munuera (VAR).

Estadio: Son Moix, 18.30 horas.