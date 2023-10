El Mallorca, ante el Getafe y su bestia negra: José Bordalás

La palabra bestia negra se asocia en el Mallorca con un nombre y un apellido muy concretos, los del entrenador alicantino del Getafe José Bordalás, ante cuyos equipos se ha enfrentado en once ocasiones sin haber sido capaz jamás de conseguir la victoria. El saldo, de hecho, es de cuatro empates y siete derrotas. Mañana sábado tendrán los de Aguirre la posibilidad de romper con la racha y, de paso, conseguir el que sería el primer triunfo de la temporada en el estadio de Son Moix.

Cuesta creer que los números de Bordalás contra el Mallorca sean correctos, sobre todo si tenemos en cuenta que no ha sido nunca un entrenador de equipos punteros, pero ahí están. Las cifras, además, adquieren todavía mayor relevancia si tenemos en cuenta que los partidos han sido ante Alcorcón, Valencia, Alavés y Getafe. Salvo el Valencia no son precisamente rivales de primer nivel.

A Bordalás se le odia cuando se le tiene enfrente, porque sus equipos no practican precisamente un fútbol de alta escuela. Sin embargo no se le puede negar que es un técnico que obtiene muy buenos resultados, aunque la forma en la que los consigue no sea demasiado académica.

Nunca se sabrá lo que hubiera pasado, pero el Mallorca tuvo una muy buena oportunidad de ficharle cuando en el verano de 2016 el Alavés decidió no renovarle pese a haber ascendido al equipo a Primera. Sin embargo Maheta Molango le confió el timón de la nave a Fernando Vázquez con resultados funestos, porque el equipo descendería a Segunda B en la temporada siguiente.

Para enfrentarse al escollo de Bordalás Javier Aguirre recupera al lateral catalán Maffeo, repuesto ya de la rotura muscular que sufrió ante el Barcelona. Siguen de baja Raíllo y Sergi Darder, aunque en el caso del defensa central cordobés, lesionado el pasado mes de agosto, no se descarta que vaya convocado el próximo partido ante el Betis, siempre por supuesto que consiga el alta médica, ya que el pronóstico inicial de los doctores le situaba fuera del equipo hasta enero de 2024.