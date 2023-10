El Mallorca, ante su punto de inflexión. El equipo de Javier Aguirre no está ni mejor ni peor que el año pasado, sino prácticamente igual, con un solo punto de diferencia en la clasificación con respecto al curso 2022-23, pero ahora debe definir si va hacia arriba o hacia abajo tomando como referencia los 10 puntos que sumó de la jornada 11 a la 14 en el ejercicio anterior. Este sábado el equipo recibe a un rival especialmente incómodo, el Getafe de Pepe Bordalás.

Con el paso por la jornada 10 hemos entrado ya de pleno en el segundo cuarto del Campeonato. Es tiempo más que suficiente para definir posiciones y para asumir que esta temporada no va a haber otro objetivo para el Mallorca que no sea luchar por la permanencia. Pensar en algo que no sea eso es absurdo y el Mallorca-Getafe de este sábado es la primera prueba.

La situación es casi calcada a la del año pasado a estas alturas. En la temporada 22-23 el Mallorca llegó a la jornada 10 con 9 puntos (ahora tiene 8) y le separaba sólo uno de la última posición de descenso, que marcaba el Girona con 8 (ahora el corte lo establece el Celta con 6, a 2 de distancia).

Ahora bien, la gran reacción del equipo llegó precisamente la pasada temporada de la jornada 11 a la 14, en la que se ganó fuera de casa en Mestalla al Valencia (1-2) y en el Ciutat de València al Villarreal (0-2), mientras que se empató en casa ante el Espanyol (1-1, con robo arbitral) y se derrotó al Atlético (1-0) en el último partido antes del parón por el Mundial de Qatar. ¿Se repetirá la misma sucesión de resultados? Los cuatro próximos rivales son Getafe, Betis, Cádiz y Atlético.

El pelotón de equipos que se ha formado abajo va a ser ya el definitivo. Excluyendo al Valencia, que no va a estar en esa batalla, del Getafe (11 puntos) al Almería (sólo 3) hay 10 equipos con problemas clasificatorios. Sacando de ahí al Sevilla y al Villarreal por potencial de plantilla, quedan 8: Getafe, Las Palmas, Cádiz, Alavés, Mallorca, Celta, Granada y Almería. El Mallorca, ante su punto de inflexión. Las próximas jornadas serán decisivas.