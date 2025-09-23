El Mallorca firma el peor arranque de su historia en Primera

El empate ante el Atlético de Madrid del pasado domingo significa para el Mallorca superar la quinta jornada con dos puntos sobre 15 posibles o, lo que es lo mismo, empeorar el que hasta ahora era su peor arranque en Primera División, el de la temporada 83-84, en el que se llegó a ese momento con tres puntos. Es la segunda vez -además del curso 83-84- en la que el equipo llega a la sexta fecha del Campeonato sin haber podido ganar un partido. Esta semana tendrá dos oportunidades para conseguirlo, ya que el miércoles se enfrenta a la Real Sociedad en Anoeta y el sábado al Alavés en Son Moix.

En 1983 el Mallorca volvió a Primera tras una ausencia de 13 años y formó una plantilla que, a priori, era candidata no sólo a la permanencia, sino incluso a disputar competiciones europeas. La Liga no comenzó mal, con dos empates ante el Zaragoza en Palma y en el estadio Helmántico ante el Salamanca, pero en la tercera jornada llegó el Barcelona de Schuster y Maradona y se impuso 1-4 en un Lluís Sitjar abarrotado.

Pese a que en varios partidos se rozó la victoria (en la quinta jornada el Sevilla empató en Palma con un penalti inexistente en el descuento y en la octava Martínez falló otro penalti que le hubiera dado la victoria al Mallorca), lo cierto es que el triunfo demoró 16 jornadas en llegar y cuando lo hizo, ante la Real Sociedad, resultó ser insuficiente. El Mallorca sólo pudo ganar tres partidos y acabó bajando a Segunda División.

Por supuesto las comparaciones son odiosas y esto no ha hecho más que empezar, pero el Mallorca 25-26 de Arrasate empeora al Mallorca 83-84 que dirigía otro vasco, Koldo Aguirre, aunque no tardó en ser reemplazado por el francés Marcel Domingo, ya que de momento sólo ha sumado dos puntos, fruto de sendos empates ante Celta y Atlético en Son Moix.

Mallorca 83-84

Jornada 1: Mallorca 1 Zaragoza 1

1 Jornada 2: Salamanca 1 Mallorca 1

Jornada 3: Mallorca 1 Barcelona 4

Jornada 4: Atlético 3 Mallorca 0

Jornada 5: Mallorca 2 Sevilla 2

Mallorca 25-26