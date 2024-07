El Mallorca deshoja la margarita de una portería caliente sabiendo que está obligado a traspasar por lo menos a uno de los guardametas que tiene en nómina. Todo hacía indicar que el ibicenco Leo Román iba a ser el elegido, pero las negociaciones con el Genoa italiano no sólo están paralizadas, sino que parecen totalmente rotas. Arabia se interesa por el serbio Rajkovic, titular las dos últimas temporadas, lo que podría favorecer las opciones del eslovaco Greif, a quien en el club consideran el más completo de los que tienen en nómina.

Dominic Greif fue el titular en el primer amistoso de la pretemporada ante el Crewe Alexandra y tuvo un par de intervenciones de mucho nivel. Este año comienza con las mismas posibilidades que los demás, desde cero, y son muchos los que creen que Arrasate va a acabar decantándose por él. Si hubiera continuado Javier Aguirre también habría sido el elegido, porque el mexicano tenía decidido que iba a ir por delante de Rajkovic, a quien por cierto ayer la cuenta oficial en X de LaLiga dedicó un reportaje.

El guardián del @RCD_Mallorca. ❤️‍🔥 #LALIGAHighlights pic.twitter.com/vapBsJtvlq

El Mallorca tiene una verdadera papeleta con la portería porque cuenta con tres guardametas de un nivel excelente a los que hay que añadir además a Cuéllar, que pese a tener ya 40 años cumplidos también ha rendido a la perfección en cuanto ha sido necesario. El extremeño, por cierto, está llamado a pasar a la historia en esta temporada, porque en cuanto juegue un solo minuto se va a convertir en el jugador más veterano en vestir la camiseta mallorquinista, superando a Pep Lluís Martí.

Quedan aún semanas por delante porque el mercado no se cierra hasta el uno de septiembre y el club no se quiere precipitar en la decisión, pero lo cierto es que la situación no se puede sostener, no sólo porque sea un desperdicio, sino sobre todo porque lo que no van a aceptar los interesados es volver a pasarse una temporada en blanco.

Queda la opción de volver a ceder a Leo Román, en este caso a un club de Primera División -el Valladolid está muy interesado-, pero la idea es traspasar a uno y con el dinero que se ingrese financiar el fichaje de un extremo de nivel que reclama Arrasate para completar la plantilla.