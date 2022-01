El Mallorca prepara el trascendental partido del sábado en Orriols ante el Levante bajo mínimos. A las bajas ya conocidas de Baba, con Ghana en la Copa África, y Dani Rodríguez, sancionado por acumulación de amonestaciones, hay que unir las casi seguras de los asiáticos Kang y Kubo, que siguen sin dar negativo en los PCR, y la duda de Valjent, que regresó de Eibar con fuertes dolores tras un golpe en el costado. Y, por supuesto, el equipo sigue sin poder contar con Raíllo, Greif y Hoppe, que siguen su proceso de recuperación y también hay que descartar a Lago, que está ya en el Huesca, y a Febas, cuya salida al Málaga es inminente.

Con este escenario LGP, que comparece mañana viernes en rueda de prensa, tiene las piezas contadas. La posible alineación podría ser la formada por Reina, Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa, Battaglia, Galarreta, Antonio Sánchez, Amath o Llabrés, Ángel y Fer Niño. De ser así, Llabrés y Amath se jugarían un puesto y en el banquillo quedarían Leo Román, Sastre, Sedlar, Gayà, Oliván, Salva Sevilla, Mboula, Abdón y el que no juegue de entre Amath y Llabrés. El joven jugador mallorquín, de cuyas botas salieron las asistencias de los dos goles en Ipurua, parece partir con ventaja sobre el senegalés, que acaba de volver al equipo tras una larga lesión y que físicamente no está al 100×100.

Eso, siempre que no haya más positivos, que Valjent esté recuperado y que no se pueda contar ni con Kubo ni con Kang In Lee, que mañana a primera hora serán sometidos a otro test para saber si ya no tienen carga vírica y están en condiciones de reincorporarse al equipo.

El Levante, rival del Mallorca, es el único equipo de Primera División que aún no ha ganado un solo partido en el Campeonato y viene de ser goleado en el campo del Villarreal. En la primera vuelta perdió 1-0 en Palma, en un partido en el que Manolo Reina le paró un penalty a Morales en los últimos instantes que hubiera supuesto el empate para los valencianos.