El Mallorca ha hecho hoy oficial la noticia anticipada por OKBALEARES el pasado uno de junio y ha confirmado la renovación del portero ibicenco Leo Román hasta 2026. Leo, de 22 años, se convirtió la pasada temporada en el primer futbolista ibicenco en jugar con la primera plantilla malllorquinista y hoy constituye una de las grandes apuestas del club.

Leo Román dio el salto al primer equipo la temporada pasada, disputando 3 partidos de Copa del Rey (Llanera, SD Eibar y RCD Español) y dos de La Liga Santander (Levante UD y Villarreal CF). El curso pasado recibió además la llamada de la selección española sub21 para disputar partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa.

Román se ha mostrado feliz de poder seguir vinculado al club en los próximos años. «Estoy muy contento y emocionado. Es algo que llevo soñando toda la vida, el dar el paso al fútbol profesional. El sueño se ha cumplido después de muchos años de trabajo. Espero que esto solo sea el inicio de algo bonito, de una carrera larga que me permita disfrutar de lo que más me gusta hacer. Quiero dar las gracias al RCD Mallorca por la confianza que han depositado en mí».

Para Leo Román, poder renovar con el equipo de su tierra es algo muy importante. «Es especial. Cualquier niño de las islas sueña con jugar algún día en el RCD Mallorca. Eso le da un plus. Siendo un chico del filial me he sentido muy querido en todo momento y quiero agradecerlo a la gente».

El Mallorca se había planteado fichar un portero veterano, pero esta decisión se tomará en función del estado físico del eslovaco Dominik Greif, que aún no está al 100×100. Si durante estos días de pretemporada se incorpora plenamente al trabajo de grupo no se descarta que el club renuncie a contratar un tercer guardameta y empiece la temporada con Leo Román y Dominik Greif.