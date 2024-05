El Mallorca le comunica oficialmente a Aguirre que no renueva contrato

Ya es oficial. El Mallorca le ha comunicado esta mañana a Javier Aguirre que no continuará en el banquillo la próxima temporada ya que no le trasladará ninguna oferta de renovación. El mexicano se ha reunido con el director de fútbol Pablo Ortells, que ha sido quien ha tomado la decisión, en la que también ha tenido mucho peso el CEO de Negocio Alfonso Díaz. En cambio, el presidente Andy Kohlberg, que mantiene una gran relación personal con Aguirre, no ha interferido en absoluto.

El entrenador azteca dirigirá la sesión preparatoria de esta tarde con la certeza de que será una de las últimas, aunque eso era algo que él ya se olía desde hacía varias semanas. «Esto es fútbol y sabemos lo que hay», dijo el pasado domingo tras el partido ante el Almería en el que se selló matemáticamente la permanencia a falta de una jornada para terminar la Liga. En consecuencia, el encuentro ante el Getafe del próximo domingo será el último que dirigirá como técnico del Mallorca.

Javier Aguirre llegó en marzo de 2022 con el equipo en descenso. Lo salvó, lo llevó en la siguiente temporada a la novena plaza y en ésta, además de clasificarlo para la final de la Copa del Rey 21 años después lo ha vuelto a salvar a falta de una jornada y sin haber estado ni una sola vez en posiciones de descenso. Su herencia, además de la permanencia y la final de Copa, será la semifinal de la Supercopa que se disputará el próximo enero de 2025 en Arabia Saudí ante el Real Madrid.

El vizcaíno Jagoba Arrasate será su sustituto en el banquillo después de que le ganara el pulso al catalán García Pimienta, al que le ha perjudicado gravemente la mala racha de Las Palmas, que lleva doce jornadas sin ganar un partido. El fichaje de Arrasate, que aún no ha firmado contrato, aunque se espera que lo haga el próximo lunes, es una apuesta personal de Ortells, que fue también quien eligió con anterioridad a Luis García Plaza y a Javier Aguirre y quien, en ambos casos, decidió prescindir también de sus servicios.