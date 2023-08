El Mallorca cierra la pretemporada imbatido, tras su empate de ayer ante el Spezia, y se prepara para afrontar este sábado la primera jornada de Liga ante el recién ascendido Las Palmas. El canadiense Cyle Larin jugó sus primeros minutos con la camiseta bermellona y dejó algunos detalles interesantes, aunque físicamente está muy por debajo del resto de la plantilla y necesitará tiempo para ponerse en forma.

El saldo del verano no ha sido negativo porque no se ha perdido ni un solo partido, pero tampoco es para echar cohetes porque el equipo no ha sido capaz de ganar a ninguno de los tres rivales de mayor potencia con los que se ha enfrentado, Colonia, Sunderland y Spezia, con los que ha calcado el mismo resultado: 1-1.

Finalizados los ensayos, llega el momento de la verdad porque los tres primeros puntos de la temporada se pondrán en juego este fin de semana y comenzar bien la Liga es perentorio para un equipo que viene de un curso anterior excelente y al que le van a pedir que mejore sus números. Las Palmas es un recién ascendido, pero ha hecho algunos movimientos de mercado interesantes, como los fichajes de Munir y de Araujo, además de comprar los derechos definitivos de Sandro, y seguro que querrá debutar con una victoria ante su afición.

El Mallorca tiene más o menos decidido el once inicial que saltará al estadio de Gran Canaria el domingo, y que será el formado por Rajkovic, Maffeo, Gio o Valjent, Raíllo, Copete, Jaume Costa, Omar Mascarell, Morlanes, Dani Rodríguez, Amath y Muriqi. Larin, falto de forma, entrará en la segunda parte, porque la idea es ir acoplándole poco a poco hasta que vaya cogiendo el ritmo físico del resto de sus compañeros, que llevan mucha ventaja en entrenamientos con respecto al canadiense.