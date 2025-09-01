El Mallorca cierra el mercado con dos fichas profesionales libres, repitiendo lo que ya sucedió el año pasado. Se ha quedado de nuevo con un importante remanente de dinero por si es necesario en enero, cuando vuelva a abrirse la ventana, y va a inscribir a cnco jugadores con licencia del filial, el defensa David López, el lateral Sahli y el delantero Marc Doménech. Maffeo se queda definitivamente y desde este martes se reincorpora de pleno derecho a la plantilla de Arrasate, a pesar de que su deseo era abandonar el equipo y de hecho lo ha intentado hasta el último instante.

El entrenador vasco tendrá a su disposición a 27 futbolistas, 22 con licencia profesional y cinco con ficha del filial, después de que este lunes se haya inscrito como profesional, con el número 13, al portero finlandés Bergstrom. Todas las posiciones están dobladas, algunas incluso con más de dos jugadores, pero en el dibujo definitivo se echa de menos mayor capacidad goleadora, después de que en el último día se marchara uno de los dos pichichis del año pasado, Larin, y no se le sustituyera.

Ha habido muchos ofrecimientos en la última jornada de mercado, tanto de entradas como de salidas, pero de acuerdo con el técnico se ha considerado que la plantilla era más que suficiente para afrontar la Liga y la Copa del Rey aunque de inmediato va a llegar el primer contratiempo si, como todo hace indicar, Jan Salas y Jan Virgili son convocados para disputar el Mundial sub20 en Chile, lo que les dejará fuera de la plantilla durante un mes.

Así queda la plantila

Porteros: Leo Román, Bergstrom y Cuéllar.

Defensas: Maffeo, Mateu Jaume, David López, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica, Lato y Salhi.

Centrocampistas: Antonio Sánchez, Omar Mascarell, Samú Costa, Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre y Dani Rodríguez.

Delanteros: Asano, Virgili, Llabrés, Muriqi, Mateo Joseph, Abdón y Marc Doménech.