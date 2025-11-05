El Mallorca 25-26 lleva la mitad de puntos que el Mallorca 24-25 a su paso por la undécima jornada de Liga. Un dato estadístico que pone en evidencia la razón por la que el equipo está empatado en posiciones de descenso mientras el año pasado era séptimo a estas alturas. La crisis es evidente y ahora se trata de salir de ella cuanto antes, comenzando por el partido de este domingo ante el Getafe.

Del Mallorca 24-25 que llegó al paréntesis navideño con 30 puntos y en posiciones europeas, no queda ni el rastro. A falta de siete partidos para acabar el año en curso, el equipo necesitaría sumar siete victorias para mejorar su registro de 2024, algo que evidentemente no va a suceder. Es más, en el club todos se darían con un canto en los dientes si se llega al descanso invernal con 20 puntos, pero no será fácil porque son necesarios 11 o, lo que es lo mismo, tres victorias y dos empates.

El equipo volvió ayer al trabajo tras haber descansado el lunes y hoy está previsto que se tome la primera foto oficial de la temporada, que este año se llevará a cabo en el Moll Gran de Sant Elm con motivo del 30 aniversario del Parc Natural de Sa Dragonera. Veremos cuantos cambios se producen con respecto a la foto de enero para la segunda parte del curso.

Arrasate tiene que tomar varias decisiones importantes, una de ellas, quizás la más llamativa, mantener en la portería al danés Bergstrom o sustituirle por el veterano Cuéllar. El entrenador debe meditar bien porque los tres puntos son fundamentales, y más teniendo en cuenta que la próxima semana no hay Liga, porque vuelve a haber parón por selecciones, y se le puede hacer muy largo al Mallorca si está en posiciones de descenso. Recordemos que el choque ante el Getafe se disputará el domingo a las seis y media de la tarde en Son Moix.