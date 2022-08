Madre de una menor tutelada por el Consell de Mallorca: «Han destruido por completo la vida de mi hija»

Marta es el nombre ficticio de la madre de una menor de edad tutelada por el Consell de Mallorca. Hace un año, Marta confesaba a OKDIARIO la desesperación que sentía ante la pasividad del Govern balear frente a uno de los mayores escándalos sociales sucedidos en Mallorca.

Marta es una madre que perdió la custodia de su hija por orden judicial debido, según ella, a una falsa denuncia de supuestos malos tratos. Ahora, Marta contempla con impotencia cómo su hija de 17 años se encuentra totalmente desatendida. El Consell de Mallorca, institución encargada de la tutela de su hija, ha desobedecido por completo sus responsabilidades abandonando a la menor, quien reside actualmente en Barcelona.

Tal y como manifestó Marta a este medio en setiembre de 2021, su hija se fugaba asiduamente del centro de acogida y cuando lo hacía vivía «entre drogas y delincuentes». Solía acudir al piso okupa del número 63 de la calle Manacor, denominado la Casa del Terror, donde pasaba «el día rodeada de explotadores sexuales y chupando pollas».

Marta era sabedora de esto debido a que vivía -y continúa viviendo- en la misma calle Manacor y en repetidas ocasiones pudo ver a su hija en dicho lugar. Cuando la veía, inmediatamente llamaba al centro de acogida, pero poco importaba ya que su hija seguía fugándose con frecuencia. Por ello, Marta presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 Palma, alegando que la niña se fugaba reiteradamente del centro de menores desde finales del 2019 y que había caído en manos de una red de explotación sexual.

Casi un año después, Marta relata en exclusiva a OKDIARIO cómo vive la separación de su hija: «Fatal, de forma muy dolorosa. Soy una madre que no puede ver ni ayudar a su propia hija». Además, le preocupa que su hija no tenga estudios elementales, pues ni siquiera terminó la educación secundaria en el instituto. «La niña está sin educarse y encima vive prácticamente presa. Si sale, tan solo lo hace unas pocas horas. Está en Barcelona olvidada de la mano de Dios. Su técnico de Palma de Mallorca no se acuerda nunca de ella. Pasan olímpicamente de ella.», confiesa Marta.

Asimismo, Marta denuncia que su hija «nunca» estuvo bien cuidada por el Consell de Mallorca. De hecho, afirma que «tal vez los primeros días, en apariencia, podía dar la sensación de que sí lo estaba». Marta expone que esto era algo que le ocurría a más familias, pues de esta manera conseguían convencer a los padres de que lo mejor era separarlos de sus hijos. «Hasta que de repente, y cuando menos te lo esperas, te enteras de que tu hija ha desaparecido», añade.

Además, cree que lo que le ha sucedido a su hija «es lo peor que le puede pasar a un niño, es su destrucción». «Es un cambio por completo de vida hacia la vida mundana. Es dejar al niño desamparado en la calle y que él se busque la vida.» opina Marta.

Finalmente, Marta advierte de que a pesar del cierre de la Casa del Terror de la calle Manacor, en Palma hay más viviendas okupas idénticas a ésta. «He de decir que si de ésta se supo (la de calle Manacor), es gracias a que yo buscaba a mi hija. Las otras están por aquí, en Palma. Una se encuentra al lado del prostíbulo de la plaza de las Columnas. Aunque hay más en otros barrios, pero como nadie habla de ellas ni nadie dice nada, pues no se las conoce. Pero hay más.» avisa.