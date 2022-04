Menorca es una de las Islas Baleares con más encanto, en su interior se esconden tesoros como esta Fortaleza de la Mola del siglo XIX. Una joya arquitectónica que está atrae cada año visitantes de todo el mundo. Ha llegado el momento de buscar entre aquellos rincones para descubrir que estén en nuestro país. No es necesario buscar a miles de kilómetros para reencontrarnos, sino todo lo contrario, más cerca de lo que imaginamos está este rincón que merece la pena visitar.

Así es la Fortaleza de la Mola del siglo XIX

La fortaleza de la Mola nos invita a pasear por la historia en busca de la historia del Mediterráneo más auténtico. Un lugar en el que podemos perdernos y redescubrir en primera persona aquella historia no tan lejana que convierte las Islas Baleares en el puerto de entrada a la península, un enclave privilegiado.

La importancia del puerto de Mahón queda perfectamente materializada en esta fortaleza que se encargó de proteger a los habitantes de Menorca de las invasiones o piratas que amenazaban la riqueza de la zona. Sobre el castillo de San Felipe, una construcción anterior que había en el territorio se alza este lugar.

En el momento en el que Francia ocupó Argelia se hizo necesario disponer de este lugar en el que era necesario hacerse con una fortificación. A partir del 1840, el cruce de sus rutas mediterráneas obligó a España a fortificar de nuevo la isla como en tiempos pasados en los que el peligro estaba a las puertas.

La construcción de esta fortaleza de la Mola supuso crear un elemento defensivo que fuera capaz de proteger a las islas de las invasiones que llegaban a las puertas de un puerto de entrada de lo más especial. Las vistas a un mar Mediterráneo que se alza a sus pies, las historias de las mil y una batallas que se han evitado gracias a la entrada de este lugar y la arquitectura singular del lugar la convierten en un enclave de visita obligada.

La Fortaleza de la Mola la podemos visitar casi todos los días, es importante consultar el horario y reservar la entrada, de esta manea nos aseguramos no sufrir las consecuencias de un cierre temporal o de un horario que no nos coincide con la estancia. Pon rumbo a Menorca y descubre una isla que te enamorará, no solo por sus playas.