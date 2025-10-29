Llega la fiesta de la Copa: cuatro equipos baleares hoy en juego

Tras el Constància-Girona de ayer y a falta del Atlético Baleares-Nàstic de mañana, hoy miércoles se disputará el grueso de encuentros de la Copa del Rey por lo que a los equipos baleares se refiere con un claro epicentro: el histórico Sant Jordi-Osasuna en Son Malferit, que registrará un lleno total. El Mallorca viaja a L’Hospitalet para enfrentarse a un entusiasta Sant Just, mientras que el Poblense recibe al Sabadell y el Ibiza cerrará la jornada a las nueve de la noche en Castilla La Mancha ante el Quintanar del Rey.

En Son Malferit se esperan 2.000 espectadores para el choque de esta noche ante Osasuna a pesar de la profunda decepción que ha supuesto la negativa de la Federación a que el partido se disputara en el Municipal de Sant Jordi. El Ayuntamiento de Palma ha habilitado servicios especiales de la EMT para antes y después del encuentro y el alcalde Jaime Martínez estuvo ayer en el entrenamiento deseando suerte a los jugadores. El presidente del Sant Jordi, Jaume Gelabert, le entregó una camiseta con su nombre.

Tampoco podrá utilizar su campo el Sant Just para medirse al Mallorca. Deberá utilizar el de L’Hospitalet, más adecuado a las condiciones técnicas que exige el partido. Los de Arrasate vienen con la lección aprendida de lo que les sucedió la pasada temporada ante el Pontevedra, así que no debería haber problemas. No viajaron Leo Román, Mojica, Raíllo y Samú Costa y habrá varios debuts, entre ellos el del portero finlandés Bergstrom. También tendrán minutos el franco-argelino Salih y el joven Olaizola, hijo del mítico capitán bermellón.

❤️‍🔥 Convocatoria la para Copa del Rey 🏆 pic.twitter.com/1ze3OI9MN2 — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 28, 2025

El Poblense, actualmente segundos en su grupo de Segunda Federación, tras empatar a dos en el campo del líder, el Barcelona B, aspiran a exprimir la ventaja que les da el Poliesportiu de Sa Pobla para eliminar al Sabadell, lo que les garantizaría enfrentarse a un Primera en la próxima eliminatoria.

La jornada de hoy miércoles la cierra el Ibiza en el campo del Quintanar del Rey, colista de su grupo en Segunda Federación con apenas cinco puntos. Tampoco han empezado bien los pitiusos, decimocuartos, pero están una categoría por encima y eso debería inclinar la balanza.

El programa completo