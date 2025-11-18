Vadillo: «Son los mejores de la categoría a día de hoy»

Antonio Vadillo no necesita demasiadas presentaciones para definir al rival. El técnico reconoce que “de ElPozo Murcia hay poco que hablar” porque su rendimiento habla por sí solo. “Sin duda, esta temporada es el mejor equipo de la categoría hasta día de hoy. Ahí están sus números”.

El entrenador destaca la solidez murciana. “Son el equipo menos goleado de la categoría, muy solventes, normalmente superiores a sus rivales y, cuando los partidos son igualados, también los sacan adelante”, explica. Con este panorama, el técnico asume la dificultad del reto: “Nos va a exigir mucho. Quizás sea el mejor equipo al que nos vayamos a enfrentar en lo que llevamos de temporada y tendremos que hacer las cosas muy bien para sacar los puntos”.

Uno de los aspectos clave será incomodar al rival desde el inicio. “Se equivocan muy poco. Necesitamos que estén incómodos. Cuando un equipo lleva 27 puntos es porque hace muchas cosas bien, y evidentemente nos van a exigir”, apunta. La receta pasa por ritmo y balón: “Les tenemos que hacer correr, quitarles la pelota y hacerles sufrir”.

Vadillo también pone el foco en el contraste entre ambos bloques. “Jugando contra un equipo que encaja poco, defensivamente tenemos que estar más contundentes. Ellos rara vez encajan tres goles y haciéndoles dos es muy probable que no te baste”, avisa. Por ello, el técnico considera vital controlar los tiempos del encuentro: “Va a ser muy importante quién manda en el partido. Ellos manejan muy bien los ritmos y saben esperar su momento”.

Con todo, ve el duelo como una oportunidad para elevar el nivel competitivo del grupo: “Sabiendo el rival que tenemos delante, es una buena prueba para autoexigirnos y volver a dar nuestra mejor versión. Venimos de rendir muy bien en los últimos partidos y mañana necesitamos esa buena versión si queremos sacar los tres puntos”.