Un líder del PP de Mallorca en el pueblo de Rafa Nadal (Manacor), Pedro Rosselló, presume de fotografiarse con el golpista Oriol Junqueras durante la visita que el pasado 24 de mayo efectuó el presidente independentista de Esquerra Republicana (ERC) a la isla para mantener diversos encuentros con sus socios secesionistas de Més per Mallorca y dar una conferencia.

Y es que hay fotografías que las carga el diablo y en un momento determinado de esa jornada, Junqueras se desplazó a Manacor, municipio cuyo alcalde, Miquel Oliver, pertenece a una coalición local que mantienen ambos partidos. Rosselló coincidió en la calle con el independentista catalán y la comitiva municipal que lo acompañaba, a la que saludó.

Como explica el político del PP, conseller de esta formación en el Consell de Mallorca, Junqueras «iba con cuatro o cinco vecinos que conozco, que son de Esquerra, y alguien le dijo a Junqueras que había sido alcalde. Se paró a saludarme, uno hizo una broma y nos hicimos la foto, porque como persona educada, pues, me la hice por cortesía».

Rosselló deja claro que «ni comparto sus ideas, ni tengo nada que ver con ellos, y tengo claro que para mí, lo que se hizo en Cataluña fue un golpe de Estado, no tengo nada que ver con él, en absoluto».

El político del PP se mostró sorprendido de la presencia de Junqueras en su localidad, pero no se arrepiente de haberse hecho la foto con él.

«Si tuviera alguna intencionalidad, fue una cuestión de educación, me saludó por la calle, y es como si me hago una foto con cualquier persona que me saluda, eso es todo». Y para despejar cualquier intencionalidad en la instantánea, el político popular subraya que Junqueras no sólo atentó contra la Constitución en octubre de 2017, «sino que, a día de hoy, no ha pagado lo que debía por un acto de esa naturaleza».