El Mallorca disputa este mediodía (14.00, Ciutat de Valencia) tres puntos decisivos en su pelea por la permanencia. El equipo visita el barrio valenciano de Orriols para enfrentarse al único conjunto de Primera División que no ha ganado aún un solo partido, un Levante que llega a la vigésima jornada casi desahuciado, con ocho puntos fruto de ocho empates, a ocho puntos de distancia de la permanencia. Los dos sufren bajas muy importantes y el Mallorca, en concreto, deberá esperar hasta última hora para saber si puede contar con Valjent.

El defensa central eslovaco, que sufrió un fuerte golpe en el costado en el partido de Copa del pasado miércoles en Eibar, será sometido a una prueba poco antes de que comience el encuentro y en función de cómo responda saldrá o no en el once inicial. Dado que se trata de un jugador imprescindible para Luis García Plaza se tratará de apurar lo máximo, aunque por supuesto no se le pondrá en peligro. Otro futbolista que está con pinzas es el japonés Kubo, que entró en la convocatoria tras dar negativo en la prueba PCR, pero que físicamente no está ni mucho menos al 100×100.

Y es que el Mallorca jugará golpeado por las bajas. Ángel es positivo por covid y Kang In Lee aún no ha dado negativo en las PCR, por lo que ni uno ni otro formaron parte de la convocatoria de ayer en la que la gran novedad fue el regreso del estadounidense Matthew Hoppe, recuperado de su lesión, aunque por supuesto muy por debajo físicamente del ritmo de sus compañeros.

«Somos el equipo más castigado por las lesiones en toda la Primera División. Nunca me había pasado algo así en mi carrera. Cada semana son seis o siete bajas como mínimo», lamentó ayer Luis García Plaza en la rueda de prensa previa al partido. El entrenador vaticinó un mes de enero «muy duro», pero pronosticó también que «en febrero podremos contar ya con todos los jugadores, o al menos eso creo».

De momento la situación de cara al trascendental partido de este sábado es crítica. Además de la duda de Valjent y de la situación de Kubo son baja segura Kang In Lee y Ángel por covid, Greif y Raíllo por lesión, Dani Rodríguez por sanción y Baba por estar con su selección.

La suerte para el Mallorca es que su rival, el Levante, tampoco está para tirar cohetes. El equipo que dirige el italiano Alessio Lisci se queda a causa del covid sin De Frutos, uno de sus indiscutibles, y está casi descartado Morales, otra de sus estrellas, que dio positivo el lunes. En cambio recupera a Son, Vuckevic y Cárdenas.

El Mallorca sólo ha ganado una vez en Primera División en el campo del Levante, en la temporada 2006-07, y sus tres últimas visitas, dos en Primera y una en Segunda, han acabado en derrota. Pita Figueroa Vázquez, que se le da mal a los dos y que este año ha dirigido al Mallorca en Bilbao (2-0 ante el Athletic) y en Vallecas (3-1 ante el Rayo).

Ganar sería un golpe de efecto brutal, pero perder o empatar podría significar reducir muy peligrosamente la distancia con la cola. Claro que peor es la situación del Levante. O suma de a tres o ya puede ir pensando en Segunda División. Estamos ante una final, y como tal hay que trata este partido. Es mucho lo que está en juego.