La cesión de Lago Júnior al Huesca ya es oficial. Se confirmó la salida del costamarfileño, que abandona el club como el decimoséptimo jugador con más partidos de toda su historia. El préstamo incluye una opción de compra y libera una plaza para inscribir a un nuevo futbolista en el mercado de fichajes que se abre el próximo lunes.

“La historia nunca dice 𝐚𝐝𝐢𝐨́𝐬…Lo que dice siempre es un 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐮𝐞𝐠𝐨”

✍🏻 𝑬𝒅𝒖𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑮𝒂𝒍𝒆𝒂𝒏𝒐 Suerte en la @SDHuesca, Lago. Acuerdo de cesión hasta fin de temporada. pic.twitter.com/ZjelUmYNzI — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) December 28, 2021

Así se ha despedido hoy el club de un jugador que llegó procedente del Mirandés en enero de 2016 y que a lo largo de seis temporadas ha disputado un total de 201 partidos con la camiseta mallorquinista, lo que le supone ser el cuarto extranjero con más alineaciones tras los históricos Nunes, Ibagaza y Stankovic. Lago ha marcado 37 goles en tres categorías diferentes, ya que fue uno de los pocos que continuaron en el equipo tras el descenso a Segunda División B.

El Huesca, por su parte, anunció de esta forma la llegada de Lago Júnior para reforzar una plantilla que aspira a recuperarse en la segunda vuelta para pelear por el ascenso a Primera División. El mallorquín Xisco Muñoz es desde hace varias semanas el entrenador del equipo aragonés.

FICHAJE | ¡𝙇𝙖𝙜𝙤 𝙅𝙪𝙣𝙞𝙤𝙧 es nuestro primer refuerzo en el mercado de invierno!

El extremo llega procedente el @RCD_Mallorca cedido hasta final de temporada, con opción de compra. 👏 ¡ 𝘉𝘐𝘌𝘕𝘝𝘌𝘕𝘐𝘋𝘖 ! 👏#LagoNoRebla🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) December 28, 2021

Tras la salida de Lago el siguiente en la lista parece que será Aleix Febas, por el que se interesan también varios equipos de Segunda División. El Sporting de Gijón también ha preguntado por Abdón Prats, mientras que varios clubes de la Bundesliga 2 están atentos a la situación del estadounidense Matthew Hoppe.

Por otro lado,ha aparecido en medios valencianos la noticia de que el Villarreal podría estar interesado en recuperar a Fer Niño para a su vez cederlo al Levante. No hay conocimiento de ese movimiento en el Mallorca y tampoco cuadra demasiado teniendo en cuenta que los de Orriols ya disponen de Roger Martí, Dani Gómez y Roberto Soldado como delanteros centro. El papel que iría a jugar allí Fer Niño sería incluso más residual que el que asume aquí.

Al Mallorca, además, no le interesa deshacerse de Fer Niño porque ocupa plaza de sub23, por lo que no utiliza ninguna ficha profesional. O viene otro que esté en su misma situación o es un movimiento absurdo. Otra cosa, por supuesto, es que el propio jugador quiera marcharse, pero por lo que de momento se sabe no es así.