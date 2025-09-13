‘El ladrón del patinete’: Atacaba con violencia para arrancar collares de oro en plena calle de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un joven de origen argelino como presunto autor de dos violentos robos cometidos el mismo día mediante el método del tirón, abordando a sus víctimas por sorpresa y arrebatando los collares de oro que llevaban al cuello. Para perpetrar los atracos el ladrón utilizaba un patinete eléctrico para huir del lugar.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto con apenas una hora de diferencia entre ambos ataques, y siguiendo un modus operandi similar: el ladrón se aproximaba a la víctima con la excusa de entablar una conversación, para después abalanzarse sobre ella y huir tras consumar el robo.

El primer asalto tuvo lugar sobre las 06:30 horas, cuando un hombre caminaba por la calle Alfonso el Magnánimo, antigua Capitán Salom. Un joven se le acercó a bordo de un patinete y conversó brevemente con él. Poco después, cuando la víctima continuaba su marcha por la calle Gremi d’Hortelans, fue atacada por el mismo joven, que trató de arrebatarle un collar de oro y una bandolera. Tras un forcejeo, el hombre cayó al suelo y el agresor, con la ayuda de un cómplice, logró huir con el collar. La víctima necesitó asistencia médica por diversas contusiones en el costado y la pierna.

Tan solo una hora más tarde, sobre las 07:30 horas, en la misma zona, una mujer fue abordada por dos jóvenes que iniciaron conversación con ella. En un momento dado, uno de ellos le arrancó el collar de un tirón, dejándole marcas visibles en el cuello, y sustrajo también un colgante. Ambos huyeron mientras uno de ellos se giraba y se reía de la víctima, que pedía ayuda.

La investigación fue asumida por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Oeste, cuyos agentes lograron identificar y detener a uno de los presuntos autores el pasado lunes 5 de septiembre. Tras pasar a disposición judicial, se decretó prisión provisional para el detenido. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.