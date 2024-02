Kubo podrá jugar la semifinal de Copa ante el Mallorca y esa es una mala noticia, porque no se esperaba al delantero hasta el partido de vuelta y ahora estará disponible para Imanol Alguacil desde las próximas horas, después de que Japón haya sido eliminada por Irán de la Copa de Asia. El ex-mallorquinista ya tiene permiso para volver a España.

Take Kubo es sin duda uno de los jugadores más importantes de la Real Sociedad y su ausencia en Son Moix se daba por hecha porque Japón partía como máximo favorito en la Copa de Asia. Sin embargo Irán se impuso 2-1 en el partido de cuartos de final pese a que los nipones se adelantaron 0-1 en el marcador. Kubo fue titular, pero no tuvo una buena actuación y fue sustituido mediada la segunda parte.

Mientras, ha empezado a haber ya reacciones a la derrota del Mallorca 4-0 ayer en San Mamés ante el Athletic, y uno de los primeros que han levantado la voz ha sido el centrocampista mallorquín Antonio Sánchez, que ha empleado su cuenta oficial de X (Twitter) para mandar un mensaje de ánimo a los aficionados: «La mejor reacción a lo de ayer es pensar ya en el martes».

La mejor reacción a lo de ayer es pensar desde ya en el martes. pic.twitter.com/AHEN9Gi9tQ

— Antonio Sánchez (@antonio8snchzz) February 3, 2024

En el club, por supuesto, están muy interesados en pasar página cuanto antes y centrarse en el partido del martes a las nueve de la noche, en el que el lleno en Son Moix está garantizado siempre que, por supuesto, los abonados acudan a sus localidades. Hay que recordar que la eliminatoria está incluida en su carné, por lo que no pagarán ninguna cantidad extra. Eso sí, si no acuden el club no podrá vender sus asientos, por lo que quedará el espacio libre. «Dimarts vermell i negre», publicó ayer la cuenta oficial del Mallorca.

Dimarts. 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐞𝐥𝐥 𝐢 𝐧𝐞𝐠𝐫𝐞.

Aguirre trabaja para recuperar a Samú Costa de cara al partido del martes, después de que el portugués no jugara ni un solo minuto en Bilbao. El entrenador espera tener también disponible al serbio Radonjic, que por problemas burocráticos con su licencia no pudo estar disponible en San Mamés. Por lo demás, todo apunta a un ataque formado por Larin y Abdón, repitiendo la experiencia que tan buen resultado dio ante el Girona en la eliminatoria de cuartos de final.