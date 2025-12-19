José Tirado: “Es un premio a toda la familia del Illes Balears”

José Tirado no esconde su emoción tras una noche histórica para el Illes Balears Palma Futsal en la gala de Mundo do Futsal. El club fue reconocido por tercer año consecutivo como Mejor Club del Mundo, un hito que el dirigente balear entiende como la recompensa a una trayectoria construida con paciencia y convicción. “A nivel de club estoy inmensamente feliz. Ser por tercer año consecutivo el mejor club del mundo es el premio al trabajo de muchísimo tiempo”, subraya, reconociendo que, aunque siempre han trabajado con la ambición de llegar a lo más alto, nunca imaginaron recibir este reconocimiento de forma continuada.

Más allá del éxito deportivo, Tirado pone el foco en lo que representa este galardón para el entorno del club. Para él, el premio trasciende a la entidad y se convierte en un motivo de orgullo colectivo. “Para la ciudad, para el deporte balear y para nosotros como club es algo que nos llena de orgullo y confirma que estamos en el camino correcto”, señala, destacando que es un reconocimiento compartido con jugadores, cuerpo técnico, trabajadores, abonados, patrocinadores e instituciones. “Es un premio a toda la familia del Palma Futsal”, remarca.

En el plano personal, la noche tuvo un significado aún más especial. Tirado fue elegido por cuarto año consecutivo como Mejor General Manager del Mundo, en un contexto marcado por un año especialmente complejo para él. “Después de un año muy difícil, este es el premio que más ilusión me ha hecho”, confiesa, reconociendo que este galardón es también fruto del trabajo de quienes le rodean. “Se lo debo a mis jugadores, a mi entrenador y a mi grupo de trabajo, que son los que me permiten exigir al máximo y hacer grande al Palma”, añadió.

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó con el anuncio de que el premio a Mejor General Manager pasará a denominarse, a partir de ahora, Premio José Tirado. Una sorpresa que le dejó sin palabras. “Nunca me hubiera imaginado que un premio de este nivel llevara mi nombre”, admite. Este reconocimiento coincide, además, con una nueva etapa en su carrera, ya como presidente del club. “Me siento orgulloso de lo que he hecho como manager y de que, a nivel mundial, hayan decidido que este premio lleve mi nombre para la historia”, explica, agradeciendo expresamente a Mundo do Futsal el gesto. Y deja una reflexión que resume su manera de entender el fútbol sala: “Ojalá que dentro de muchos años, cuando alguien reciba este premio y no sepa quién era José Tirado, le digan que fue un loco apasionado que revolucionó un club y conquistó el mundo”.