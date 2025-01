Joan Company es el presidente de ASAJA Baleares, la Asociación Agraria de de Jóvenes Agricultores, una entidad que vela por las necesidades del sector. La falta de relevo generacional, los elevados precios del producto local y la nueva ley agraria que prevé anunciar el Govern de Marga Prohens ocupan gran parte de esta entrevista concedida a OKDIARIO.

Pregunta.- Hace ya casi un año que se celebró la gran tractorada. ¿Se ha conseguido algo desde entonces?

Respuesta.- Efectivamente. En febrero del año pasado se hizo la tractorada aquí. Fue un encadenamiento de tractoradas y manifestaciones que surcaron toda Europa y Baleares no fue una excepción. ¿Podemos decir que se ha conseguido todo lo que pedíamos? Evidentemente que no, pero se han conseguido muchas cosas. Ha habido un cambio muy importante en la PAC. Se ha retrasado la implementación de muchas medidas y ahora se discuten mucho más las cosas. El sector pidió prudencia y sentido común. Y claro, yo creo que sobre todo porque se celebraban las elecciones europeas, eso se tuvo muy en cuenta. Pero no podemos olvidar como sector que hay una demanda social y no podemos estar ciegos ante ello. Nosotros gritamos y dijimos que esto no podía ser así. Pero somos la parte minoritaria de la sociedad y hay que ser plenamente consciente de sus voluntades y de sus necesidades. La agricultura produce alimentos, la gente necesita alimentos para comer y de esto hay que ser consciente y también de qué necesitamos para que la gente produzca. En el fondo, en la raíz de todas las manifestaciones, estaba la sostenibilidad económica, que permitiera una sostenibilidad medioambiental y una sostenibilidad social. Esto es lo que marca la PAC. Si tuviéramos que resumirlo en una idea, se dieron cuenta de que tenían que hablar con un sector que produce la alimentación de Europa y éste es el gran logro de las tractoradas.

P.- El campo balear está envejeciendo. Dos de cada tres agricultores estarán jubilados en 2030. ¿Está desapareciendo la agricultura y la ganadería en Baleares?

R.- Estas cifras que usted maneja son ciertas, pero lo que también es cierto es que se está concentrando la gestión en explotaciones más grandes. Es decir, hay efectivamente menos unidades productivas, pero estas mismas unidades gestionan explotaciones más grandes y, por tanto, el producto final, la producción final agraria, sigue siendo constante, con mínimas bajadas. Entonces, la agricultura y la ganadería en Baleares no creo que desaparezcan. Se está profesionalizando y se está concentrando. Tenemos unos ratios de PIB y de ocupación similares a Suiza, similares a las grandes economías desarrolladas de Europa. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? Que estamos en un país donde aún hay mucha población agraria. Hay muchas regiones que efectivamente tienen aún un peso muy específico. Y nosotros tenemos unas normas que no tienen los grandes países desarrollados y estamos en un área metropolitana. Por los motivos turísticos no tenemos ni el reconocimiento ni el trato que tienen los grandes países con una problemática parecida a la nuestra. Ésta es la gran diferencia.

P.- ¿Qué medidas propone ASAJA para salvar el campo?

R.- Sobre todo dos, que sea rentable y que tengamos una renovación de equipos humanos. O sea, necesitamos gente joven y necesitamos que sea rentable. Entonces, hacer agricultura y ganadería sin personas hoy no es posible. Y hay una cantidad de robots que están haciendo muchas cosas, pero necesitamos una parte de personas que entren en el sector y que vayan cogiendo más responsabilidades. Y por otro lado, que sea rentable. Si hay ilusión, si hay proyecto, si hay rentabilidad, entonces también hay dinero, hay inversión y hay sostenibilidad. Y al final la gente joven que está entrando en las Islas, en una mayoría muy importante, son cualificados, capacitados y con conocimientos familiares. Mi hermano era ingeniero agrónomo, mi sobrino, que está en la explotación familiar, es ingeniero agrónomo con todos los conocimientos que le facilitan muchísimo más la adaptación a una nueva realidad.

P.- Siempre se habla de potenciar el producto local. ¿Se ha avanzado en este asunto? ¿Compran los hoteles sus productos?

R.- Cuando me preguntan, siempre digo que la sociedad debe consumir nuestros productos, siendo consciente de que hay gente que no puede comprarlos porque son más caros. Vamos a ver, en el 2014 se hizo un estudio muy importante donde se demostró que el 30% de los costes que tenía una explotación en las Islas era superior a una explotación equivalente en la península. Es decir, lo que en la península cuesta 70, aquí cuesta 100. Claro, esto se tiene que repercutir de alguna manera en el consumidor. Y éste es el gran drama que tenemos, muchas veces el consumidor no puede pagar el producto local. Hemos sido muy guerreros desde las organizaciones profesionales agrarias y lo tenemos que seguir siendo porque estamos cumpliendo con una función que es mantener un territorio. Entonces creo que tiene que haber una solidaridad con el sector. Hay que llegar a entendimientos. No es fácil, pero tenemos que progresar en este camino. Ya hay empresas hoteleras que no tienen ningún problema, pero es un proceso que necesita maduración y evolución.

P.- El Govern balear prepara una nueva ley agraria. ¿La ha consensuado con ASAJA?

R.- El Govern tiene que sacar una nueva ley agraria donde nosotros no hemos entrado. Lo que hemos manifestado han sido las grandes líneas que creemos que tiene que tener la ley agraria. Ahora hay dos leyes muy importantes que van a salir. Una es la agraria y la otra la ley de la Serra de Tramuntana. La Tramuntana es patrimonio cultural. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos un patrimonio natural hecho por el hombre que pasa a ser cultural. Esto va a pasar con la otra ley agraria. La sociedad tiene que entender que la agricultura es necesaria para mantener territorios, para producir alimentos y para tener un medio ambiente cuidado. Debemos tener en cuenta que el 90% del territorio es casi 500.000 hectáreas que tienen las Islas. El 90% es rural y de éste, el 45% se labra cada año. Mantener esto es muy importante desde el punto de vista medioambiental. Si nosotros queremos mantener una sociedad sostenible, la economía circular que pongan los hoteleros se tendrá que llevar a la práctica porque si no es que aquí de circular no hay nada.