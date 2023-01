Javier Aguirre: «Para nosotros este partido es como una final»

«Para nosotros este partido es como si fuera una final», ha dicho hoy Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, en referencia al choque de 16avos de final de la Copa del Rey de este miércoles ante el Pontevedra en el estadio de Pasarón, donde por cierto se espera una magnífica entrada ya que existe bastante ambiente en la ciudad gallega, muy cercana a Vigo. El mexicano no podrá contar con Valjent, lesionado, ni con Baba, con un proceso gripal, pero alineará un once muy titular consciente de que el club tiene depositadas muchas esperanzas en la Copa esta temporada en la que se cumplen dos décadas del título conseguido en Elche ante el Recreativo.

Aguirre definió al Pontevedra, equipo de Primera RFEF, como «muy parecido al Real Unión de Irún», con el que el Mallorca se enfrentó en la anterior eliminatoria. «No nos lo pondrán fácil, ni mucho menos. Será un partido de máxima intensidad, pero iremos a por todas porque queremos intentar hacer algo bonito en la Copa».

El mexicano aseguró en la rueda de prensa que no ha pedido «nada» al club en el mercado de fichajes de enero y que espera «que no se vaya ningún jugador importante». También ha admitido que «le he dicho a Lago que lo va a tener difícil porque en su posición hay muchos jugadores», pero añadió que «si él decide quedarse por supuesto que lo trataremos como a uno más». En cuanto a Galarreta, que aún no ha renovado contrato, dijo estar seguro de que «se va a entregar por esta camiseta siempre, ya sea que se vaya o que se quede, no tengo ninguna duda de eso».

Aguirre dijo que quiere contar con los tres porteros en la segunda vuelta -aunque sobre eso hay disparidad de opiniones en el club- y calificó de «fichajes de otoño» a Kadewere, Greif y Amath, con los que ya puede contar habitualmente. También agregó sobre Muriqi que «no espero que se vaya», aunque también recordó que cuando estaba en el Leganés «perdimos de golpe a Braithwaite y En-Nesyri».