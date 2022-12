Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo ayer en la rueda de prensa previa al partido de esta noche que tanto su equipo «como los otros 19 de Primera División» se encuentran «en una situación atípica» porque «nadie sabe cómo volverán los jugadores tras este parón tan largo». El mexicano admitió que «nos fuimos de vacaciones con alegría porque estábamos bien», pero advirtió también que «hasta que no vea cómo rueda la pelota no sabré si seguimos o no igual»,

«Las sensaciones que tengo son buenas, pero por supuesto falta ver lo que pasa sobre el terreno de juego porque ha pasado mucho tiempo desde el último partido de Liga. Es cierto que hemos disputado la Copa, pero no es lo mismo. Habrá que esperar a ver el partido ante el Getafe para saber dónde estamos», añadió el mexicano, que volvió a recordar que «nos fuimos tranquilos de vacaciones porque nos veíamos en un buen momento y en un excelente lugar en la clasificación, pero ahora todos los equipos estamos igual. Nadie sabe cómo va a regresar a la Liga porque lo que ha pasado este año es atípico».

En cuanto a las bajas por tarjetas de Galarreta y Valjent, dijo que «ya tengo decididos los sustitutos», aunque por supuesto no los hizo público, y añadió que «además de la sanción Valjent no hubiera podido jugar porque tiene un problema en la rodilla, aunque espero que no sea nada grave. Tampoco pudo jugar el año pasado en el partido en el que debutamos ante el Getafe por lo mismo. Vamos a viajar justitos de centrales porque Gayà, que también nos hubiera podido ayudar, está lesionado».

Aguirre admitió que el reciente partido de Copa ante el Real Unión «nos sirvió para ver a algunos jugadores como Nastasic, Kadewere o Amath, lo que pasa es que de aquel encuentro a éste nos hemos encontrado encima con la Navidad. Los entrenadores estamos tratando de hilar fino para no pasarnos en las cargas de trabajo porque, como he dicho antes, ésta es una situación muy rara, muy extraña, pero lo positivo es que no nos pasa sólo a nosotros, sino a todos los equipos».

En cuanto al rival dijo que «espero un Getafe complicado, muy metido en el partido. Es un equipo al que resulta difícil hacerle daño, como ya comprobamos el año pasado. Espero un choque muy igualado, con muy pocos espacios y en lucha cuerpo a cuerpo. Estoy seguro de que van a estar muy intensos».

Finalmente, el mexicano aseguró que no espera muchas novedades en el mercado de fichajes: «No tengo información de la dirección deportiva de que haya ofertas por alguno de nuestros jugadores. Hasta que no pase el 31 de enero todo puede pasar, pero espero que nadie se vaya y en consecuencia que tampoco venga ninguno. Si alguien se va sí que vendrá otro, pero de momento no hay planes de eso».